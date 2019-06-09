Bırak nazı Hugo!
09 Haziran 2019, Pazar
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Bırak nazı Hugo!

Bırak nazı Hugo!

Olimpia Başkanı’nın ‘Anlaşmamız iptal oldu’ dediği ’nın tatili bugün bitti. Kolombiyalı golcünün, Trabzon’da kalması bekleniyor.

Sözleşmesi sona eren 'nın takımda kalıp kalmayacağı haftaya netleşecek. Ligin sona ermesiyle Trabzon'dan ayrılan Kolombiyalı golcü, yıllık 1.2 milyon euro öneren yönetime, kararını tatilini bitirince vereceğini söylemişti. 33 yaşındaki forvete talip olan takımlardan Paraguay ekibi Olimpia'nın başkanı Marco Travato, "Her konuda anlaşmışken Rodallega ile bir hafta önce menajerleri nedeni ile her şey iptal oldu" dedi. Golcü oyuncunun, ülkesinden ve Atletico Nacional takımlarıyla da uzlaşamadığı belirlendi. Tatilini bugün noktalayacak olan Rodallega'nın bu gelişmeler sonrası Trabzon'un teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Süper lig'de bu sezon 33 maçta 15 gol, 3 asist ile parlak bir grafik çizen rodallega, ziraat türkiye kupası'nda da 1 gol kaydetti.

NOVAK'TAN SİFTAH
Trabzonsporlu Filip Novak'ın formasını giydiği Çek Cumhuriyeti, Euro 2020 A Grubu elemelerinde Bulgaristan'ı 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Henüz 3. dakikada geriye düşen Çekler'i galibiyete 19 ve 50'de iki kez sahneye çıkan Patrik Schick taşıdı. Novak mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Çekya gruptaki ilk maçında İngiltere'ye 5-0 mağlup olmuştu.

  1. 9.6.2019
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