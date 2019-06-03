Ünal Karaman: Transferleri kampa yetiştirelim – Fotomaç – 03 Haziran 2019
03 Haziran 2019, Pazartesi
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: Transferleri kampa yetiştirelim

Ünal Karaman: Transferleri kampa yetiştirelim

Bordo-mavililer sezonu 4. sırada tamamladı ve gelecek yıl için erken top başı yapacak. da yönetimle yaptığı görüşmede yeni yapılacak transferlerin kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bordo-mavililer sezonu 4. sırada tamamladı ve gelecek yıl için erken top başı yapacak. da yönetimle yaptığı görüşmede yeni yapılacak transferlerin kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Uyum sürecini ne kadar çabuk aşarsak lige o kadar dengeli ve güçlü gireriz. Yeniler ve eskiler daha çabuk kaynaşır" ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİ
Sezon bitmeden futbolcuların içeride bulunan 6 aylık maaşlarının 3 ayını yatıran yönetim, teknik heyete de ödeme gerçekleştirdi. Bordo-mavili yönetim, sponsorluktan gelecek parayla oyuncular ve teknik heyete olan borcun tamamını kapatacak.

YENİ GÖZDE MUHAMMET
Altyapı hamlesini sürdüren 'da gözler Muhammet Akpınar'a çevrildi. U-17'de oynayan genç isim, dahil tüm alt yaş kategorilerinde 88 gole ulaştı. Bu sezon da 18 golle krallık tacını taktı. Kısa sürede A Takıma yükselmesi bekleniyor.

MUSA İÇİN İLK YOKLAMA
ORTA sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Musa Çağıran ile ilgilendiği iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti. ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Musa ile ilk görüşmenin gerçekleştiği ve tecrübeli futbolcunun sıcak baktığı ifade edildi.

4 TEMMUZ'DA STARTI VERECEK
Fırtına, Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak. Sezonun ilk resmi maçını 8 Ağustos'ta oynayacağı için kamp da erken start alacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları için kampa gireceği öğrenildi.

  1. 3.6.2019
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