Ünal Karaman: Transferleri kampa yetiştirelim
Bordo-mavililer sezonu 4. sırada tamamladı ve gelecek yıl için erken top başı yapacak. Teknik direktör Ünal Karaman da yönetimle yaptığı görüşmede yeni yapılacak transferlerin kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.
Bordo-mavililer sezonu 4. sırada tamamladı ve gelecek yıl için erken top başı yapacak. Teknik direktör Ünal Karaman da yönetimle yaptığı görüşmede yeni yapılacak transferlerin kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Uyum sürecini ne kadar çabuk aşarsak lige o kadar dengeli ve güçlü gireriz. Yeniler ve eskiler daha çabuk kaynaşır" ifadelerini kullandı.
ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİ
Sezon bitmeden futbolcuların içeride bulunan 6 aylık maaşlarının 3 ayını yatıran yönetim, teknik heyete de ödeme gerçekleştirdi. Bordo-mavili yönetim, sponsorluktan gelecek parayla oyuncular ve teknik heyete olan borcun tamamını kapatacak.
YENİ GÖZDE MUHAMMET
Altyapı hamlesini sürdüren Trabzonspor'da gözler Muhammet Akpınar'a çevrildi. U-17'de oynayan genç isim, Milli Takımlar dahil tüm alt yaş kategorilerinde 88 gole ulaştı. Bu sezon da 18 golle krallık tacını taktı. Kısa sürede A Takıma yükselmesi bekleniyor.
MUSA İÇİN İLK YOKLAMA
ORTA sahasını güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Musa Çağıran ile ilgilendiği iddia edildi. 26 yaşındaki futbolcu geçen sezonu Rizespor'da kiralık olarak geçirmişti. Osmanlıspor ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Musa ile ilk görüşmenin gerçekleştiği ve tecrübeli futbolcunun sıcak baktığı ifade edildi.
4 TEMMUZ'DA STARTI VERECEK
Fırtına, Avrupa Ligi'ne 3. ön elemeden başlayacak. Sezonun ilk resmi maçını 8 Ağustos'ta oynayacağı için kamp da erken start alacak. Trabzonspor'un 4 Temmuz'da yeni sezon hazırlıkları için kampa gireceği öğrenildi.
- 3.6.2019
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Trabzonspor'a gol makinesi
Toplam 4
Yorum
Aydın Alın şu adamı taraftar rahat etsin.forma şatışlarını da etkiler.rodelga 'yı beğenmiyorum orta saha on libiro oynuyo sanki.ah burak ah
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Şener Galatasaray'da!
Toplam 1
Yorum
Elmsgl Şener bir facia alınması çok hatalı.
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Mbaye Diagne formayı giydi!
Toplam 2
Yorum
Serdar akay R.madrid ten raul de tomas veya torino dan niang keşke şu 2 forvetten 1 ini kiralâyıp şu adamdan gs kurtulsa
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