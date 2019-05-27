Trabzonspor için Loris Benito iddiası

Fırtına için Fransa'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi... Young Boys'la sözleşmesini uzatmama kararı alan sol bek Loris Benito için Bordeaux'nun teklifte bulunduğu ancak Trabzonspor'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. 27 yaşındaki sol bekin haziran ayı ortasına kadar kararını vereceği bildirildi.



OGU TEKLİF BEKLİYOR

Adı Trabzonspor ile anılan John Ogu, kendisine resmi bir teklif gelmediğini söyledi. Nijerya basınına konuşan 31 yaşındaki orta saha, "Onazi ve Nwakaeme'den Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Ancak şu ana kadar taraftarlar dışında benimle iletişime kimse geçmedi" derken, "Birçok kulüple temastayım. Kısa süre içerisinde geleceğimle ilgili net kararlar alacağım" ifadelerini kullandı.