Trabzonspor için Loris Benito iddiası
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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için iddiası

Trabzonspor için Loris Benito iddiası

çalışmalarına başlayan için 'tan iddiası geldi!

Fırtına için 'dan sürpriz bir iddiası geldi... 'la sözleşmesini uzatmama kararı alan sol bek için Bordeaux'nun teklifte bulunduğu ancak 'un da oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaptığı ifade edildi. 27 yaşındaki sol bekin haziran ayı ortasına kadar kararını vereceği bildirildi.

OGU TEKLİF BEKLİYOR
Adı Trabzonspor ile anılan John Ogu, kendisine resmi bir teklif gelmediğini söyledi. basınına konuşan 31 yaşındaki orta saha, "Onazi ve Nwakaeme'den Trabzonspor hakkında bilgiler aldım. Ancak şu ana kadar taraftarlar dışında benimle iletişime kimse geçmedi" derken, "Birçok kulüple temastayım. Kısa süre içerisinde geleceğimle ilgili net kararlar alacağım" ifadelerini kullandı.

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  1. 27.5.2019
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