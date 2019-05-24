Alkışlar Nwakaeme'ye – Fotomaç – 24 Mayıs 2019
24 Mayıs 2019, Cuma
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Alkışlar Nwakaeme'ye

Alkışlar Nwakaeme'ye

futbolla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan , saha dışında da gönülleri fethetti.

futbolla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan , saha dışında da gönülleri fethetti. Nijeryalı yıldız, ağabeyi Dickson Nwakaeme ile birlikte ülkesindeki vatandaşlarına gıda ve giyecek yardımı yaptı. Yapılan yardım büyük ilgi görürken, Nwakaeme'nin davranışı taraftarlardan büyük övgü ve takdir aldı.

  1. 24.5.2019
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