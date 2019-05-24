Alkışlar Nwakaeme'ye
Oynadığı futbolla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme, saha dışında da gönülleri fethetti.
Oynadığı futbolla tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Anthony Nwakaeme, saha dışında da gönülleri fethetti. Nijeryalı yıldız, ağabeyi Dickson Nwakaeme ile birlikte ülkesindeki vatandaşlarına gıda ve giyecek yardımı yaptı. Yapılan yardım büyük ilgi görürken, Nwakaeme'nin davranışı taraftarlardan büyük övgü ve takdir aldı.
- 24.5.2019
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