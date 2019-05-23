Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı
23 Mayıs 2019, Perşembe
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Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Kamil Ahmet Çörekçi'nin sözleşmesini uzattı

, iç transferde sağ bek oyuncusu Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

, iç transferde sağ bek oyuncusu Çörekçi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den 'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kamil ile 1 Haziran 2019 tarihli 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uzatma opsiyon hakkının da kulübe ait olduğu anlaşmayla oyuncuya 2019-2020 sezonu için 2 milyon 500 bin, 2020-2021 sezonunda da 2 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 5 milyon 250 bin lira ödeneceği kaydedildi.

Opsiyon hakkının kullanılması durumunda oyuncuya 2021-2022 sezonu için 3 milyon lira garanti ücret ödeneceği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte oyuncu 2019-2020 sezonunda 25 maçına ilk 11'de başlaması durumunda sözleşme 2021-2022 sezonu için bir yıl daha otomatik olarak uzayacaktır. Böyle bir şartın gerçekleşmesi durumunda 2020-2021 sezonu garanti ücret 3 milyon lira ve uzatılacak olan 2021-2022 sezonu garanti ücreti ise 3 milyon 250 bin lira olacaktır. Bu şartların oluşması durumunda ayrıca kulübümüzün ilave olarak yıllık 3 milyon 500 bin lira garanti ücret ödeyerek sözleşmeyi bir yıl daha geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonu uzatma hakkı olacaktır."

  1. 23.05.2019
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