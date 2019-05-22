Trabzonspor Avrupa'da ilk 4'te

Trabzonspor'da başarısın sırrı kısa paslarda… İnternational Centre Sports Sturies'de (CIES) yer alan istatistiğe göre Fırtına 5 büyük lig haricinde kalan Avrupa ligleri arasında en kısa pas mesafesi ortalamalarında 4. sırada yer alıyor. Takımların oyun kurgularındaki farklılıkları ortaya koyan bu istatistik, en uzun ve en kısa mesafeli pas veren takımlar arasında neredeyse 8 metre fark olduğunu gösteriyor. Listede pas mesafeleri ortalamalarını uzun tutan takımlar genel yerel liglerin alt sıralarında yer alıyor.



KAFASI ÇALIŞIYOR

2017-2018'in ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan Novak, 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti. Çek sol bek, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, bu sezon 28 yaşındaki savunmacının fileleri sarstığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.