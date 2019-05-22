Trabzonspor Avrupa'da ilk 4'te
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Avrupa'da ilk 4'te

Avrupa'da ilk 4'te

Trabzonspor Avrupa'da ilk 4'te

ekibi, kısa paslarla sonuca gitmeyi biliyor.

'da başarısın sırrı kısa paslarda… İnternational Centre Sports Sturies'de (CIES) yer alan istatistiğe göre Fırtına 5 büyük lig haricinde kalan Avrupa ligleri arasında en kısa pas mesafesi ortalamalarında 4. sırada yer alıyor. Takımların oyun kurgularındaki farklılıkları ortaya koyan bu istatistik, en uzun ve en kısa mesafeli pas veren takımlar arasında neredeyse 8 metre fark olduğunu gösteriyor. Listede pas mesafeleri ortalamalarını uzun tutan takımlar genel yerel liglerin alt sıralarında yer alıyor.

KAFASI ÇALIŞIYOR
2017-2018'in ara transfer döneminde 'nın Midtjylland kulübünden 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ile alınan Novak, 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti. Çek sol bek, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. ekibi, bu sezon 28 yaşındaki savunmacının fileleri sarstığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.

  1. 22.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Avrupa'da ilk 4'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN