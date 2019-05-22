Rodallega sert çıktı!
Rize maçı sonrası sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’da kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ediyor
Kolombiyalı forvet, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. 33 yaşındaki golcü, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.
- 22.5.2019
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Fransa Milli Takımı'nın Türkiye maçı kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
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