Rodallega sert çıktı!

Kolombiyalı forvet, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. 33 yaşındaki golcü, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; Trabzonspor ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.