Rodallega sert çıktı!
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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Rodallega sert çıktı!

Rodallega sert çıktı!

maçı sonrası sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega’nın ’da kalıp kalmayacağı noktasında görüşmeler devam ediyor

Kolombiyalı forvet, hakkında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklama yaptı. 33 yaşındaki golcü, kendisine ait sosyal medya hesabından, "Yanlış bildirimler yayınlamayı bırakın. Benim durumum çok net; ile devam eden bir sözleşmem var. Hafta sonu oynayacağımız maça kadar kulübüme en iyi şekilde hizmet edeceğim. Geleceğimle ilgili de bu maç sonrası konuşacağız" ifadelerini kullandı.

  1. 22.5.2019
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