Filip Novak zirveye çıktı – Fotomaç – 21 Mayıs 2019
21 Mayıs 2019, Salı
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Filip Novak zirveye çıktı

Filip Novak zirveye çıktı
Beşiktaş derbisinde ilk golü atan Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Süper Lig'in en skorer oyuncusu olurken, onu 4 golle Çaykur Rize'den Melnjak izledi. Novak, Fırtına ile 46 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.
  1. 21.5.2019
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