Filip Novak zirveye çıktı

Beşiktaş derbisinde ilk golü atan Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Süper Lig'in en skorer oyuncusu olurken, onu 4 golle Çaykur Rize'den Melnjak izledi. Novak, Fırtına ile 46 maçta 9 gol attı, 2 asist yaptı.