Süper Lig'in en golcü savunmacısı: Filip Novak – Fotomaç – 20 Mayıs 2019
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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Süper Lig'in en golcü savunmacısı:

Süper Lig'in en golcü savunmacısı: Filip Novak

'un başarılı sol beki , 'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

'un başarılı sol beki , 'in en golcü savunma oyuncusu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında 'ı 2-1 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor'da müsabakanın ilk golünü atan Filip Novak galibiyette önemli rol oynadı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Danimarka Süper Lig ekiplerinden Midtjylland'dan transfer edilen Çek futbolcu, bu sezon attığı 5 golle Spor Toto Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olurken, birçok forvet oyuncusunu geride bıraktı. Novak'ı, 4 golle 'dan Mealjak takip etti.

FENERBAHÇE VE BEŞİKAŞ'I BOŞ GEÇMEDİ
Trabzonspor'da, 1.5 sezondur forma giyen Çek oyuncu, Spor Toto Süper Lig ve maçları olmak üzere forma giydiği 46 maçta 9 gol atarak 2 asist yaptı. Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu olan Filip Novak, sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan ve bordo-mavililerin 2-1 kazandığı maçının da ilk golünü atan isim olmuştu. Çek oyuncu Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş ağlarını da sarsan isim oldu.

GOLCÜ SAVUNMACI
Trabzonspor'un Çek savunma oyuncusu ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 9 gol kaydetti.

Filip Novak, ligin son haftasında rakiplerine geçilmemesi halinde bu sezonu en golcü savunma oyuncusu olarak tamamlayacak.

  1. 20.05.2019
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