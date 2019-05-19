Abdülkadir'den davullu kutlama
Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyan Trabzonsporlu Abdülkadir Parmak, galibiyetin coşkusuyla sabaha kadar uyumadı. Abdülkadir, gece davul çalarak insanları sahura uyandırdı.
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