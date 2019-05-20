8 yılın en iyisi
Trabzonspor, Beşiktaş’ı da mağlup ederek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. 8 sezon aradan sonra ilk kez bu başarıyı yakaladı
KAYIPLARA YANIYORLAR
Karadeniz ekibi ayrıca ligin bitimine bir hafta kala 82 puan topladığı 2010-11'den sonra 60 puana ulaşarak son 8 sezonda en çok puan topladığı döneme ulaştı. Bordomavililer 2011-12'de 56, 2012-13'te 46, 2013-14'te 53, 2014- 15'te 57, 2015-16'da 40, 2016-17'de 51 ve 2017-18'de 55 puan hanesine yazdırabilmişti. Ligde 60 puanla 4'üncü sırada yer alan Trabzonspor, 34'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu istatistikleri elde eden Fırtına, ligde bazı maçlarda yaşadığı puan kayıplarına yanıyor.
EN GOLCÜ DÖNEM
Trabzonspor, bu sezon yabancı oyuncularının katkılarıyla 33. hafta sonunda 61 gol attığı 2011- 2012'yle beraber son 8 sezon içerisinde en skorer dönemini yaşadı. Karadeniz ekibi, 2012-2013'te 35, 2013-14'te 50, 2014-15'te 54, 2015-16'da 40, 2016-17'de 37, 2017-18'de ise 57 golle 32. haftaları tamamlamıştı. Bordo-mavili takım, 2010-2011 sezonunda ise 63 golle son dönemlerin en golcü 33. haftasını geride bırakmıştı.?
DERBİLERİN TAKIMI
Fırtına, Süper Lig'de 3 büyüklere karşı son 8 sezonun en iyi dönemini yaşadı. Bordo-mavililer; Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe karşısında oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 1 kez kaybederek son yılların en çok puanını topladı. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında 2010-11'de 15, bu sezon 11 puanı hanesine yazdırdı. Trabzon, 3 büyüklere karşı 2011- 12'de 5, 2012-13'te 4, 2013-14'te 2, 2014-15'te 8, 2015-16'da 3, 2016- 17'de 7, 2017-18'de de 6 puan aldı.
Yunus Emre SEL
- 20.5.2019
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Galatasaray 22. kez şampiyon! Galatasaray 2-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU MAÇ ÖZETİ)
Toplam 2
Yorum
BU GS CAMİASINA VE SİZE BU GÜNÜN SİZİN GÜNÜNÜZ OLSUN İSTİYORSANIZ, HER ŞEY SİZİN ELİNİZDE GS LILAR. BURADAN ŞAMPİYON ÇIKMAK VAR AMA TERSİNİ BİR DÜŞÜNÜN. AYIP OLMAZ
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Altınordu'nun acı kaderi
Toplam 1
Yorum
Vatandaş Asansör takım olmaktansa çıkmamak, zamanını beklemek iyidir. 4/5 mantığı budur.
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Fenerbahçe'de BB Erzurum maçı öncesi 2 isim kadroda yok!
Toplam 1
Yorum
kartal Ferdi kadıogluna çok güveniyorum,ama hoca görebilecek mi.Ersun hocanın bu takımı ilk dörde sokmasını sanmıyorum.
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