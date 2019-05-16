Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti

Başkan, "Hakemlerden bizim de bayağı canımız yandı. Bunu herkes biliyor. Sonuca tesir eden hakem hatasına baktığınız zaman. Benim hesabıma göre bir 14 puanımız gitti. Bu ciddi bir puan. Eğitimsizlik mi, formsuzluk mu, ön yargı mı, yoksa kasıt mı? Bunun adını koyacak insanlar da bizler değiliz. Bana sorarlarsa tek bir kelimeyle ben bunun cevabını veririm" dedi.

