Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti
17 Mayıs 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti

Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti

Ağaoğlu bu sezonki hakem performansından memnun olmadığını belirtti.

Başkan, "Hakemlerden bizim de bayağı canımız yandı. Bunu herkes biliyor. Sonuca tesir eden hakem hatasına baktığınız zaman. Benim hesabıma göre bir 14 puanımız gitti. Bu ciddi bir puan. Eğitimsizlik mi, formsuzluk mu, ön yargı mı, yoksa kasıt mı? Bunun adını koyacak insanlar da bizler değiliz. Bana sorarlarsa tek bir kelimeyle ben bunun cevabını veririm" dedi.

  1. 16.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN