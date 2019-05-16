Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti
Ağaoğlu bu sezonki hakem performansından memnun olmadığını belirtti.
Başkan, "Hakemlerden bizim de bayağı canımız yandı. Bunu herkes biliyor. Sonuca tesir eden hakem hatasına baktığınız zaman. Benim hesabıma göre bir 14 puanımız gitti. Bu ciddi bir puan. Eğitimsizlik mi, formsuzluk mu, ön yargı mı, yoksa kasıt mı? Bunun adını koyacak insanlar da bizler değiliz. Bana sorarlarsa tek bir kelimeyle ben bunun cevabını veririm" dedi.
- 16.5.2019
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Toplam 1
Yorum
Bay Mert Konuşsana ı love Haci
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‘Çok ağladınız’
Toplam 1
Yorum
YAZIK. HEMDE SEMPATİ DUYDUĞUMUZ AKHİSAR BUNLAR SAHAYA FUTBOL İÇİN DEĞİL TEKME TOKAT ATMAK İÇİN ÇIKMIŞLAR VEDE ŞARTLANDIRILMIŞLAR
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Yak gel Ribery
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Yorum
GELMESİN BU ADAM GS YIN KAPISINDAN İÇERİ GİRMEMELİDİR. ALLEMİ CİHAN OLSA. BU KAÇAK GÜVENSİZ ADAM
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: 14 puanımız gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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