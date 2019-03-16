Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır'dan siftah
A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda 22-25 Mart’ta oynayacağı Arnavutluk ve Moldova maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Onur'dan sonra kaleyi devralan Uğurcan Çakır'ın gösterdiği performans kendisine Milli Takım yolunu açmış oldu. Bugüne kadar U19, U20 ve U21'de birçok maça çıkan Uğurcan, ilk defa A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. Teknik direktör Şenol Güneş Yusuf Yazıcı'yı Milli Takım kadrosuna aldı.
- 16.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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