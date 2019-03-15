Trabzonspor'da vazgeçilmeyen adam Hugo Rodallega
Trabzonspor'da çok iyi bir form yakalayan Hugo Rodallega hocası Ünal Karaman'ın gözüne girmeyi başardı.
MİNİK KRAL ALTYAPIDA
ŞIRNAK Ortaokulu futbol takımı, Barcelona'da ki UYAFA (Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Futbol Turnuvası'nda şampiyonu olurken, şampiyonanın gol kralı olan Ekrem Yara (12), Kadir Özcan Futbol Akademisi'ne çağrıldı. 13 yaşındaki yeteneği, altyapı sorumlusu Hamit Cihan 10 gün gözlem altına aldı.
- 15.3.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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