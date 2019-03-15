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15 Haziran 2019, Cumartesi
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'da vazgeçilmeyen adam

Trabzonspor'da vazgeçilmeyen adam Hugo Rodallega

'da çok iyi bir form yakalayan hocası 'ın gözüne girmeyi başardı.

ekibinde 'de geride kalan 25 haftanın 25'inde sahada olan tek isim , 'ın vazgeçilmezi olmayı başardı. 2 bin 145 dakika forma giyen Kolombiyalı dışında Hüseyin ve Batuhan da tüm maçların kadrosunda yer aldı. Hüseyin 11 maçta oynarken, Batuhan ise ancak 9 karşılaşmada forma bulabildi. Rodallega'dan sonra en fazla süre alan isimse 1947 dakika ile Çek Novak oldu.

MİNİK KRAL ALTYAPIDA
ŞIRNAK Ortaokulu futbol takımı, Barcelona'da ki UYAFA (Yetenek Avcıları Futbol Akademisi) Futbol Turnuvası'nda şampiyonu olurken, şampiyonanın gol kralı olan Ekrem Yara (12), Kadir Özcan Futbol Akademisi'ne çağrıldı. 13 yaşındaki yeteneği, altyapı sorumlusu Hamit Cihan 10 gün gözlem altına aldı.

  1. 15.3.2019
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