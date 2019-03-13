Trabzonspor Süper Lig'in en centilmeni
13 Mart 2019, Çarşamba
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Süper Lig'in en centilmeni

Trabzonspor Süper Lig'in en centilmeni

, 'in en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer bu sezon oynadığı maçlarda 50 görürken, görmeyerek tüm maçlarını 11 kişi tamamladı.

-'in 25. haftası geride kalırken, söz konusu bölümde hakemler 978 ve 58 çıkardı. , ve , kırmızı kart görmeyen takımlar oldu. Bu 3 takım arasında en az sarı kart gören Trabzonspor, en centilmen takım olarak ilk sırada yer aldı. Medipol Başakşehir 56 sarı kart görürken, Bursaspor ise 57 sarı kart gördü. Bordo-mavililer ise 50 sarı kart ile cezalandırıldı.

Ligin en hırçını Çaykur Rizespor
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıda iyi bir çıkış yapan ise en hırçın takımı oldu. Ligde 31 puan ile 11. sırada yer alan temsilcisinde 7 futbolcu, geride kalan maçlarda kırmızı katla oyundan ihraç edildi. Çaykur Rizespor 46 sarı kart görürken, Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane ve Morozıuk kırmızı kart gören futbolcular oldu.

En fazla sarı kartı Beşiktaş ve Akhisarspor gördü
Spor Toto Süper Lig'in 25 haftalık bölümünde ve Akhisarspor takımları en fazla sarı kart gören takımlar oldu. İki takım da 63 sarı kart gördü.

  1. 13.03.2019
  2. Güncelleme: 13.03.2019 12:08
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