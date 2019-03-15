Trabzonspor'a Sosa ve Hosseini müjdesi

Trabzonspor, yarın oynayacağı Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil, Onazi ve Pereira antrenmana katılmazken, üç gündür salonda çalışan Yusuf, Sosa ve Hosseini ise takıma katıldı. Sosa ve Hosseini'nin dönüşü teknik direktör Ünal Karaman'ın yüzünü güldürürken, oyuncuların hırslı oluşu da dikkat çekti. İki oyuncu yarın forma giyebilecek.



GEÇEN YILI SOLLAYACAK

Karadenız ekibi, Erzurumspor ile oynayacağı müsabakadan 3 puanla ayrılması halinde geçtiğimiz sezonu sollamış olacak. Bordomavililer 2017-18 sezonunun 26. haftada 42 puan elde etmiş, puan sıralamasında ise beşinci sırada yer almıştı. Fırtına yarın kazanırsa 43 puana yükselmiş olacak.



HÜSEYİN SAĞ BEKTE

Sağ bek Kamil bu hafta sakatlığı nedeniyle idmana çıkmadı. Erzurumspor maçında Çörekçi'nin yerine bu bölgede Hüseyin Türkmen'in oynaması bekleniyor. Hüseyin'in yerine ise savunmada Toure ve Hosseini görev yapacak. Cezalı Yusuf Yazıcı'nın yerine ise Olcay'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.



KRİTİK SINAV

Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma yolunda Erzurumspor ile kritik mücadeleye çıkacak. Kümede kalma mücadelesi veren ev sahibi ekip karşılaşamaya dönüm noktası olarak bakarken, bordo-mavililer de üst basamaklara tırmanmayı ve milli araya da moralli girmeyi hedefliyor.



PALABIYIK TEDİRGİNLİĞİ

Süper Lig'in 26'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Yarın oynanacak Erzurum-Trabzonspor maçını Ali Palabıyık yönetecek. Fırtına, 1981 doğumlu hakem ile şu ana kadar 18 maçı çıktı ve 7 kez kazanabildi. Karadeniz ekibi, geçen sezon 1-1 biten F.Bahçe derbisinde Fernandao'nun orta sahada Abdülkadir'e attığı sert tekme sonrası kırmızı göstermemesi, auta çıkan topa korner vermesi, ardından kornerden gol yenmesi üzerine Palabıyık'a çok sert tepki göstermişti.



RAKAMLARIN DİLİ

1Beşiktaş'la beraber ligin en fazla isabetli şut atan takımı olan Trabzonspor ortalama 5.6 isabetle oynuyor.

1 Bordo-mavili oyuncular, 9.8'le Trabzonspor'u ligin en fazla başarılı şekilde adam geçen takımı haline getiriyor.

2Karadeniz ekibi, 6.6'lık ceza sahası dışından isabet şut yüzdesiyle Sivasspor'un ardından ikinci sırada.



TIP BAYRAMI

Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, 4 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Karadeniz Teknik Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Ünal Karaman ve yardımcılarının da katıldığı etkinlikte, bordo-mavili ekibin eski oyuncuları, kentte görevli doktorlarla bir maç yaptılar.