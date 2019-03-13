Sözleşmesi uzatılıyor
Onazi'nin yokluğunda aldığı formanın hakkını veren Abdülkadir Parmak'a yönetimden de jest geldi…
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 24 yaşındaki oyuncunun menajerine, "Hazırlık yap, Abdülkadir'in sözleşmesini düzeltelim. Uzatalım. Bunu hak etti" dediği bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abdülkadir 600 bin TL yıllık ile bordo-mavililerin en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.
- 13.3.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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