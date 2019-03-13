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13 Haziran 2019, Perşembe
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Sözleşmesi uzatılıyor

Sözleşmesi uzatılıyor

Onazi'nin yokluğunda aldığı formanın hakkını veren Parmak'a yönetimden de jest geldi…

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun 24 yaşındaki oyuncunun menajerine, "Hazırlık yap, 'in sözleşmesini düzeltelim. Uzatalım. Bunu hak etti" dediği bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Abdülkadir 600 bin TL yıllık ile bordo-mavililerin en az kazanan oyuncuları arasında yer alıyor.
  1. 13.3.2019
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