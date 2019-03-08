Trabzonspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Akhisarspor karşılaşması öncesi son antrenmanını, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Taktik ağırlıklı bir idman yapan Trabzonspor'da oyuncular, sonrasında maç saatini beklemeye başladı.
- 08.03.2019
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