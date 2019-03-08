Trabzonspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı
08 Mart 2019, Cuma
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Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı

'in 25. haftasında yarın Akhisarspor'u konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Akhisarspor karşılaşması öncesi son antrenmanını, teknik direktör yönetiminde 'nde gerçekleştirdi.

Taktik ağırlıklı bir idman yapan 'da oyuncular, sonrasında maç saatini beklemeye başladı.

  1. 08.03.2019
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