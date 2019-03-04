Fırtına'ya Onur şoku – Fotomaç – 04 Mart 2019
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Fırtına'ya Onur şoku

Fırtına'ya Onur şoku

Fırtına'ya Onur şoku

Devre arasında sözleşmesini feshedip, futbolu bıraktığını söyleyen Onur ile ödeme planında anlaşılmıştı. Ancak tecrübeli eldiven parasının tamamını tek seferde istedi.

'un ilk yarıda oynadığı ve 5-0 kaybettiği Y.Malatya maçının ardından ve kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında Burak, 'ın yolunu tutarken, Onur'un sözleşmesi feshedilmişti. Tecrübeli eldiven de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Onur ve Trabzonspor karşılıklı anlaşmış, oyuncunun kontratını fesh edilmişti. Buna göre usta kalecinin alacağı olan 3 milyon 150 bin euro'nun 500 binlik kısmı nakit ödenecekti. Kalan bölümü de vadelere bölünmüştü. Ancak Onur şaşırtan bir hamlede bulundu. Tecrübeli kaleci, parasının tamamını alabilmek için Trabzonspor'u 'ya şikayet etti.

ISLAK İMZA KOZU VAR
Bordo-mavili kulüp, Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvuruya karşı savunmasını kısa sürede hazırladı. Yönetimin elini güçlendiren, Onur'un sözleşmesi fesh edilirken yapılan ıslak imzalı anlaşma. Fırtınası, UÇK'ya bu ıslak imzalı belgeyi sunacak.

  1. 4.3.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fırtına'ya Onur şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN