Fırtına'ya Onur şoku
Devre arasında sözleşmesini feshedip, futbolu bıraktığını söyleyen Onur ile ödeme planında anlaşılmıştı. Ancak tecrübeli eldiven parasının tamamını tek seferde istedi.
Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı ve 5-0 kaybettiği Y.Malatya maçının ardından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında Burak, Beşiktaş'ın yolunu tutarken, Onur'un sözleşmesi feshedilmişti. Tecrübeli eldiven de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Onur ve Trabzonspor karşılıklı anlaşmış, oyuncunun kontratını fesh edilmişti. Buna göre usta kalecinin alacağı olan 3 milyon 150 bin euro'nun 500 binlik kısmı nakit ödenecekti. Kalan bölümü de vadelere bölünmüştü. Ancak Onur şaşırtan bir hamlede bulundu. Tecrübeli kaleci, parasının tamamını alabilmek için Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti.
ISLAK İMZA KOZU VAR
Bordo-mavili kulüp, Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvuruya karşı savunmasını kısa sürede hazırladı. Yönetimin elini güçlendiren, Onur'un sözleşmesi fesh edilirken yapılan ıslak imzalı anlaşma. Karadeniz Fırtınası, UÇK'ya bu ıslak imzalı belgeyi sunacak.
- 4.3.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fırtına'ya Onur şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.