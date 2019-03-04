Fırtına'ya Onur şoku

Trabzonspor'un ilk yarıda oynadığı ve 5-0 kaybettiği Y.Malatya maçının ardından Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmıştı. Devre arasında Burak, Beşiktaş'ın yolunu tutarken, Onur'un sözleşmesi feshedilmişti. Tecrübeli eldiven de futbolu bıraktığını açıklamıştı. Onur ve Trabzonspor karşılıklı anlaşmış, oyuncunun kontratını fesh edilmişti. Buna göre usta kalecinin alacağı olan 3 milyon 150 bin euro'nun 500 binlik kısmı nakit ödenecekti. Kalan bölümü de vadelere bölünmüştü. Ancak Onur şaşırtan bir hamlede bulundu. Tecrübeli kaleci, parasının tamamını alabilmek için Trabzonspor'u UÇK'ya şikayet etti.



ISLAK İMZA KOZU VAR

Bordo-mavili kulüp, Onur Kıvrak'ın UÇK'ya yaptığı başvuruya karşı savunmasını kısa sürede hazırladı. Yönetimin elini güçlendiren, Onur'un sözleşmesi fesh edilirken yapılan ıslak imzalı anlaşma. Karadeniz Fırtınası, UÇK'ya bu ıslak imzalı belgeyi sunacak.