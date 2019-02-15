Trabzonspor'da Rodallega'nın sezonu
Trabzonspor'un Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega, bordo mavili formayla en skorer dönemini geçiriyor.
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