En büyük koz Rodallega
Kasımpaşa deplasmanında gözler yine Kolombiyalı forvette. Son 4 maçta 3 golü var. Bu sıralar çok formda.
Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Trabzonspor, dış sahada Kasımpaşa'yı mağlup etmek istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın pazartesi günü oynanacak mücadelede en güvendiği isimlerden biri de Hugo Rodallega. Kolombiyalı forvet son haftalarda çok formda. 33 yaşındaki yıldızın bu sezon 12 golü var. Bunların 3'ünü son 4 haftada filelere yolladı. Başarılı çalıştırıcı, kanat oyuncularından Rodallega'yı bol bol beslemelerini istedi. Tecrübeli oyuncu idmanların en çok çalışan isimlerinden biri. Gol serisini Kasımpaşa karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.
REKOR PEŞİNDE
Hugo Rodallega, Süper Lig kariyerinde Akhisar formasıyla 2015-16 sezonunda gol şov yapmıştı. Kolombiyalı yıldız ağları 19 kez havalandırmıştı. Bu yıl Trabzonspor ile 12 golü bulunan Rodallega, ağları 8 defa daha sarsarak rekor kırmak istiyor.
EKUBAN DA YARDIMCI
Trabzonspor, sezon başında Leeds United'dan kiraladığı Caleb Ekuban'ı tapusuyla birlikte istiyor. Satın alma bedeli 1 milyon euro olan futbolcu için, bordo-mavililer İngiliz ekibiyle pazarlığa oturacak. Bunun için Ekuban'dan da yardım istendi. Ganalı futbolcu da Leeds yönetimiyle görüşüp, kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini söyleyecek. 1 milyon euro'luk satın alma opsiyonundaki rakamın düşürülmesini talep edecek.
- 3.3.2019
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