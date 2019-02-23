Rodallega affettirdi!
Geçen hafta Alanya maçında penaltı kaçıran tecrübeli oyuncu Göztepe deplasmanında attığı golle taraftarının gönlünü aldı.
Sahada işimi yaptım
Trabzonspor'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, Göztepe karşılaşması sonrası konuştu. Golcü futbolcu "Geçen hafta tatsız bir olay yaşandı, taraftarlarımız beni haklı olarak belki de eleştirdi. Ben bunun üzerine çıkıp işimi yapmak zorundaydım ve onu yaptım. Benim için öncelikli olan takımın kazanması. Takım kazandıktan sonra kimin gol attığı önemli olmuyor. Kendi ve takım performansından çok memnunum" diye konuştu.
- 23.2.2019
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
-
Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Rodallega affettirdi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.