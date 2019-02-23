Rodallega affettirdi! – Fotomaç – 23 Şubat 2019
23 Şubat 2019, Cumartesi
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Rodallega affettirdi!

Rodallega affettirdi!

Geçen hafta Alanya maçında penaltı kaçıran tecrübeli oyuncu Göztepe deplasmanında attığı golle taraftarının gönlünü aldı.

Bordo-mavili takımın başarılı forveti , Göztepe maçında attığı golle kendini affettirdi. Kolombiyalı oyuncu, geçen hafta oynanan karşılaşmasında 'Panenka penaltısı' kullanmış ve topu üst direğe nişanlamıştı. Kaçan penaltı nedeniyle öne geçme şansını yitiren bordo-mavililer, karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından Trabzonsporlu taraftarların tepkisini toplayan Kolombiyalı forvet, İnstagram'da kendisine "Evine dön" diyen bir Trabzonsporlu taraftara "Haziranda" yanıtını vermişti. Rodallega, dün akşamki Göztepe maçında da ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın hemen başında kolundan bir sakatlık geçiren Kolombiyalı oyuncu, 27'nci dakikada Yusuf'un vurduğu ve kaleciden dönen topu kafayla filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 'de son 4 deplasman karşılaşmasında da gol atan 33 yaşındaki futbolcu, kariyer rekoru kırmış oldu.

Sahada işimi yaptım
'un Kolombiyalı yıldızı Hugo Rodallega, Göztepe karşılaşması sonrası konuştu. Golcü futbolcu "Geçen hafta tatsız bir olay yaşandı, taraftarlarımız beni haklı olarak belki de eleştirdi. Ben bunun üzerine çıkıp işimi yapmak zorundaydım ve onu yaptım. Benim için öncelikli olan takımın kazanması. Takım kazandıktan sonra kimin gol attığı önemli olmuyor. Kendi ve takım performansından çok memnunum" diye konuştu.
  1. 23.2.2019
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