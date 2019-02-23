Ege'de Fırtına!
Son iki haftada puan alamayan Karadeniz ekibi; Rodallega, Abdülkadir Parmak ve Kadu (kk) ile coştu. Deniz'in penaltısı Göz-Göz için yetmedi.
İLK KEZ PENALTI GOLÜ GELDİ
Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Hugo Rodallega'nın golüyle 1-0 üstün tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda Deniz Kadah'ın penaltıdan bulduğu gole engel olamadı. Ancak 2 dakika sonra Abdülkadir Parmak'ın golüyle tekrar üstünlüğü ele geçiren bordo-mavili ekip, Kadu'nun kendi kalesine attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı. Bu sezon 2. kez penaltı kazanan Göztepe'de Deniz penaltıdan gol atan ilk sarı-kırmızılı oldu. Borges G.Saray maçında kaçırmıştı.
YAZDI VE OYNADI
Kaptan Yusuf Yazıcı, Göztepe maçında şov yaptı. Sosa'nın dönmesiyle eski yerine geçen 10 numara, takımı bir maestro gibi yönetti. İlk golde topu uzun süre süren, ceza alanına giren 22 yaşındaki futbolcu, attığı ara pasları ile dikkat çekti. Hırslı ve çalışkan olan Yusuf ayakta alkışlandı.
17 SENELİK HASRET BİTTİ
Karadeniz ekibi 17 yıllık hasreti bitirdi. Trabzonspor 2002-03'te küme düşen, 2017-18'de Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi deplasmanda en son 11 Kasım 2002'de 2-1 yenmişti. Ardından geçen 17 yıllık sürede bordo-mavililer rakibiyle yaptığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Dün rakibini yenen Fırtına, şeytanın bacağını kırdı. Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda 82 günlük galip gelememe serisini bitirdi. En son 1 Aralık 2018'de Kayseri'yi 2-0 yenmişti.
HAKEMDEN KRİTİK HATALAR
Son haftalarda hakem hataları ile canı yanan Trabzonspor dün Göztepe'yi 'Hakeme rağmen' yendi. Göztepeli futbolcuların sert hareketlerinde kartları es geçen Mustafa Öğretmenoğlu, uydurma bir penaltı ile Fırtına'yı yakıyordu. 22'de sarı kart gören Berkan Emir, ikinci yarının hemen başında Abdülkadir Parmak'a arkadan sert girdi. Öğretmenoğlu mutlak sarı kartlık bu pozisyonu es geçerek çıldırttı. 69. dakikada Hosseini, Serdar Gürler'e dokununca hakem Öğretmenoğlu penaltı noktasını gösterdi. Hatta VAR'a bile gitmeyen Öğretmenoğlu, taraftarın tepkisini çekti.
115 KM'LİK FÜZE ATTI
Karadeniz ekibinin parlayan yıldızı Abdülkadir Parmak, dün enfes bir gol attı. 24 yaşındaki 10 numara, bu sezon Süper Lig'deki üçüncü isabetli şutunda ikinci kez fileleri sarstı attı; bu şutların tamamı ceza sahası dışından geldi. Nwakaeme'nin getirip ceza yayına çıkardığı topta genç futbolcu 21 metreden 115 km hızla vurdu ve müthiş bir gol attı. Genç oyuncu 90+5'te kenara alınırken Göztepe taraftarlarınca alkışlanması da müthiş bir jestti... Abdülkadir maç sonrası, "Kuzenim kanser hastalığına yakalandı, 4. evrede. Biz savaşıyoruz, o da savaşarak aramıza en güzel şekilde dönecek inşallah" dedi. Abdülkadir, Sivas maçında da harika bir gol atmıştı.
- 23.2.2019
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Ege'de Fırtına! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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