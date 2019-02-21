Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.
21 Şubat 2019, Perşembe
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'e 4 eksikle gitti.

Trabzonspor İzmir'e 4 eksikle gitti.

Sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Abdülkadir Ömür ve Ibanez, kafilede yer almadı

, 'de yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı maç için 'e gitti.

'nde sabah basına kapalı yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra uçakla İzmir'e hareket etti.

Sakatlıkları bulunan Pereira, Onazi, Ibanez ve Abdülkadir Ömür kafilede yer almazken tedavileri tamamlanan ve , 18 kişilik kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un 18 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Kamil , Filip Novak, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, , Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Vahid Amiri, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Hugo Rodallega, Ali Osman Karnapoğlu.

Bordo-mavili kafile, İzmir'de oynanacak karşılaşmanın ardından 'nda 26 Şubat Salı günü Ümraniyespor ile yapacağı maç için kente dönmeyerek 'a geçecek.

  1. 21.2.2019 13:51
  2. Güncelleme: 21.2.2019 14:26
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