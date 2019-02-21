Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda
21 Şubat 2019, Perşembe
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ile 22. randevuda

Trabzonspor ile Göztepe 22. randevuda

İki takım arasında geride kalan 21 lig maçında bordo-mavililerin galibiyet sayısında 8-4 üstünlüğü bulunuyor

ile , yarın 'de yapacakları maçla ligde 22. kez karşı karşıya gelecek.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 21 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 8-4 üstünlük sağladı. Taraflar, 9 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

İzmir'de zorlanıyor

Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasmanda kazanmakta zorlanıyor.

Bordo-mavililer, İzmir deplasmanında oynanan 10 maçın sadece 2'sini kazandı. 6 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde de 10 gol gördü.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda sahasında rakibini 5-0 mağlup etti.

Ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

  1. 21.2.2019 10:04
  2. Güncelleme: 21.2.2019 10:06
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