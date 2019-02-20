Trabzonspor'da Novak sevinci

Novak'ta yaşanan bu gelişme, Göztepe maçı öncesi Ünal Karaman'ın yüzünü güldürdü.



Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Ibanez, Abdulkadir Ömür ve Amiri katılmadı. Dünkü antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Filip Novak'ın, bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Göztepe ile oynanacak olan zorlu maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.

Trabzonspor 22 Şubat Cuma günü oynayacağı maç için yarın İzmir'e hareket edecek.