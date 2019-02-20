Trabzonspor'da Novak sevinci
20 Şubat 2019, Çarşamba
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'da Novak sevinci

Trabzonspor'da Novak sevinci

'un dün gerçekleştirdiği antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Novak, bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Novak'ta yaşanan bu gelişme, maçı öncesi 'ın yüzünü güldürdü.

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan , hazırlıklarını sürdürdü. 'nde, Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmaya tedavileri süren Ibanez, Abdulkadir Ömür ve Amiri katılmadı. Dünkü antrenmanda Rodallega ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı tamamlayamayan Filip Novak'ın, bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması, Göztepe ile oynanacak olan zorlu maç öncesi Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Bordo-mavililer, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı son antrenmanla tamamlayacak.
Trabzonspor 22 Şubat Cuma günü oynayacağı maç için yarın 'e hareket edecek.

  1. 20.2.2019 15:30
  2. Güncelleme: 20.2.2019 16:14
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