Trabzonspor zorlu viraja giriyor
20 Şubat 2019, Çarşamba
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zorlu viraja giriyor

Trabzonspor zorlu viraja giriyor

'de dış sahada zayıf karnesi bulunan , 11 gün içinde üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyota giriyor.

2018-19 sezonunda iç sahada ligin en çok puan toplayan takımları arasında yer alan ve ligdeki 33 puanının 23'ünü evindeki karşılaşmalarda hanesine yazdıran , dış sahada ise 22 haftalık bölümde beklenen performansı sergileyemedi. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyetle 10 puan elde eden bordo-mavililer, üst üste deplasmanda oynayacağı 3 maçlık zorlu bir periyoda girecek.

11 GÜNDE DEPLASMANDA 3 AYRI MAÇA ÇIKACAK
İlk olarak 22 Şubat Cuma günü ligin 23'üncü haftasında 'de ile karşılaşacak olan Trabzonspor, ardından 26 Şubat'ta çeyrek finalinde 0-0'ın rövanşında Ümraniyespor ile oynayacağı maç için 'a hareket edecek. Bordo-mavililer, 4 Mart'ta ise ligin 24'üncü haftasında İstanbul'da ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda iç sahaya göre daha kötü bir performans sergileyen Trabzonspor'un bu 3 maçtan alacağı sonuçlar ise ligin yanı sıra özellikle kupadaki yolculuğunda belirleyici olacak.

  1. 20.2.2019 10:18
  2. Güncelleme: 20.2.2019 10:20
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