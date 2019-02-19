Trabzonspor 5 genç oyuncusundan umduğunu bulamadı
Trabzonspor'da A takım forması ile fazla forma şansı bulamayan 5 genç oyuncu yeniden altyapıya gönderildi.
Bordo-mavililerde altyapıdan kadroya dahil edilen ve bir süredir A takım ile antrenmanlara çıkan genç oyuncular Berkay Sefa Kara, Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Behlül Aydın ile Oğuzhan Açıl yeniden altyapıya gönderildi. Bugün yapılan antrenmanda da takımla birlikte çalışmalarda yer almayan bu 5 oyuncunun zaman zaman yeniden A takım ile antrenmanlara çıkabilecekleri kaydedildi.
SİİRT VALİSİ ATİK'TEN KULÜBÜMÜZE ZİYARET
Bu arada Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bugün Trabzonspor kulübünü ziyaret etti. Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin ve Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın forma hediye ettiği Vali Atik, daha sonra oyuncularla bir araya geldi. Vali Ali Fuat Atik bordo-mavili takıma bundan sonraki süreçte başarılar dilerken, Teknik direktör Karaman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Atik'e teşekkürlerini iletti.
- 19.2.2019 13:47
- Güncelleme: 19.2.2019 13:48
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Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
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Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
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