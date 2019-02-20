Rodallega ayrılabilir – Fotomaç – 20 Şubat 2019
20 Şubat 2019, Çarşamba
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ayrılabilir

Rodallega ayrılabilir

maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren 'nın menajeri konuştu.

maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren 'nın menajeri konuştu. Fatih İlek, "Yönetim bizimle martta görüşeceğini söyledi. Oyuncum bir anlık moral bozukluğu ile böyle bir ifade kullandı ama bu tarz gelişmeler devam ederse burada kalacağını sanmıyorum" diye konuştu.

  1. 20.2.2019
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