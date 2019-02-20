Rodallega ayrılabilir
Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve sosyal medya hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren Rodallega'nın menajeri konuştu.
Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltı sonrasında taraftarın büyük eleştirisine maruz kalan ve sosyal medya hesabından taraftarla karşılıklı yaptığı tartışma sonrasında ayrılık mesajları veren Rodallega'nın menajeri konuştu. Fatih İlek, "Yönetim bizimle martta görüşeceğini söyledi. Oyuncum bir anlık moral bozukluğu ile böyle bir ifade kullandı ama bu tarz gelişmeler devam ederse burada kalacağını sanmıyorum" diye konuştu.
- 20.2.2019
-
Ünal Karaman: "Özür dileriz"
Toplam 1
Yorum
Selami 61 Ya hocam tamam iyi niyetlisin güzel işler de yaptın. sakatlıklar yaşadı takım ve kilit oyuncular eksildi ama bu takım defans yapamıyor. Anla
-
Kaptanlar el koydu
Toplam 1
Yorum
berkan Derhal tek forvete dönülmeli.Çift forvet yetki karmaşası ve bencilliği beraberinde getiriyor.Yusuf 10 numaraya tekrar geçmeli
-
Efsane futbolcu hayatını kaybetti! Abdullah Çevrim kimdir?
Toplam 1
Yorum
CENNET OLSUN EFSANENİN MEKANI CENNET OLSUN. ÜZÜLDÜK BİR GS LI OLARAK
Rodallega ayrılabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.