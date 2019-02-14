Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi. Yıllık 1 milyon euro kazanan Onazi'nin 40 bin euro alacağı olduğu ve bunun için FIFA'ya şikayette bulunduğu öne sürüldü. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "Böyle bir şey yok. Olsa benim haberim olur. Onazi 40 bin euro için şikayette bulunacak bir futbolcu değil" dedi.