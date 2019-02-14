Böyle bir şey yok
Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi.
Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan Onazi'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi. Yıllık 1 milyon euro kazanan Onazi'nin 40 bin euro alacağı olduğu ve bunun için FIFA'ya şikayette bulunduğu öne sürüldü. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "Böyle bir şey yok. Olsa benim haberim olur. Onazi 40 bin euro için şikayette bulunacak bir futbolcu değil" dedi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Böyle bir şey yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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