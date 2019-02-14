Böyle bir şey yok – Fotomaç – 14 Şubat 2019
14 Şubat 2019, Perşembe
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Böyle bir şey yok

Böyle bir şey yok

ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan 'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi.

ile oynanan karşılaşmada aşil tendonu kopan ve sezonu kapatan 'den beklenmeyen bir hareket geldiği iddia edildi. Yıllık 1 milyon euro kazanan Onazi'nin 40 bin euro alacağı olduğu ve bunun için 'ya şikayette bulunduğu öne sürüldü. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ise "Böyle bir şey yok. Olsa benim haberim olur. Onazi 40 bin euro için şikayette bulunacak bir futbolcu değil" dedi.

  1. 14.2.2019
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