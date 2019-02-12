Yerelden sert tepki – Fotomaç – 12 Şubat 2019
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Yerelden sert tepki

Yerelden sert tepki

gazeteler, hakem 'ün yönetimine öfke saçtı.

'den Günebakış 'Önce Başakşehir, şimdi ... 'u yine yaktılar. Katliam' başlığını atarken, 'Kirli ittifak', Kuzey Ekspres 'Öztürk, böyle istedi', Taka 'Türk futbolunun yüz karası', Karadeniz 'Trabzonspor'u 'da Galatasaray değil, hakem katletti' şeklinde ifadelere yer verdi. Son Nokta, hakem ile Galatasaray'ın teknik direktörü 'in yüzünü birleştirdiği fotoğrafı manşete taşırken, Günebakış ise Nagatomo'nun maç içerisinde birkaç kez ettiği küfre gönderme yaparak, "Küfür serbest" başlığını da kullandı.

  1. 12.2.2019
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