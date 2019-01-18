Trabzon'da Sosa şoku! – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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'da Sosa şoku!

Trabzon'da Sosa şoku!

Fırtına’ya kritik mücadelesi öncesi ’dan kötü haber geldi... Karaman, sonuçları kötü çıkan oyun kurucuya alternatif aramaya başladı.

'da şoku yaşanıyor... Bordo- mavili taraftarların sahalara dönmesi için sabırsızlandığı kaptan, sakatlığı nedeniyle Medipol maçında forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın ligin ikinci haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesine yetişme ihtimalinin de düşük olduğu bildirildi. Biran önce geri dönmek için çok yoğun bir tempoda çalışan Sosa'nın sonuçlarının iyi çıkmaması üzerine sağlık kurulunun oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı bildirildi.

PLANLAR BOZULDU
Karar teknik heyete de iletilirken, moraller bozuldu. yasağı nedeniyle zaten kısıtlı bir kadroya sahip olan Trabzonspor'da Jose Sosa'nın geri dönüş sürecinin uzaması 'ı sıkıntıya soktu. Tecrübeli isimlerden Juraj Kucka'nın mali kriterler nedeniyle mecburiyetten Parma'ya satılması, Ogenyi Onazi'nin de sezonu kapatması nedeniyle takım içinde alternatif aramaya başlayan Karaman'ın orta sahaya nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu...

NWAKAEME YETİŞECEK
Sosa üzerken, Nwakaeme müjdesi ise sevindirdi. kampındaki hazırlık maçında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan tecrübeli isim düz koşulara başladı. Nijeryalı yıldızın pazar gününe kadar hazır olacağı bildirildi. Bu arada Sosa ve Onazi'nin yanı sıra Asya Kupası'nda mücadele eden Vahid Amiri ve Majid Hosseini de Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

İDMANDA ÖZEL İLGİ
Teknik direktör Ünal Karaman, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışan Anthony Nwakaeme ile dün bir süre görüştü. Karaman'ın oyuncusunun son durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

  1. 18.1.2019
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