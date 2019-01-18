Trabzon'da Sosa şoku!

Trabzonspor'da Jose Sosa şoku yaşanıyor... Bordo- mavili taraftarların sahalara dönmesi için sabırsızlandığı kaptan, sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Arjantinli yıldızın ligin ikinci haftasındaki Demir Grup Sivasspor mücadelesine yetişme ihtimalinin de düşük olduğu bildirildi. Biran önce geri dönmek için çok yoğun bir tempoda çalışan Sosa'nın MR sonuçlarının iyi çıkmaması üzerine sağlık kurulunun oyuncuyu riske etmeme kararı aldığı bildirildi.



PLANLAR BOZULDU

Karar teknik heyete de iletilirken, moraller bozuldu. Transfer yasağı nedeniyle zaten kısıtlı bir kadroya sahip olan Trabzonspor'da Jose Sosa'nın geri dönüş sürecinin uzaması teknik direktör Ünal Karaman'ı sıkıntıya soktu. Tecrübeli isimlerden Juraj Kucka'nın mali kriterler nedeniyle mecburiyetten Parma'ya satılması, Ogenyi Onazi'nin de sezonu kapatması nedeniyle takım içinde alternatif aramaya başlayan Karaman'ın orta sahaya nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu...



NWAKAEME YETİŞECEK

Sosa üzerken, Nwakaeme müjdesi ise sevindirdi. Antalya kampındaki hazırlık maçında kasığında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan alınan tecrübeli isim düz koşulara başladı. Nijeryalı yıldızın pazar gününe kadar hazır olacağı bildirildi. Bu arada Sosa ve Onazi'nin yanı sıra Asya Kupası'nda mücadele eden Vahid Amiri ve Majid Hosseini de Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.



İDMANDA ÖZEL İLGİ

Teknik direktör Ünal Karaman, takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalışan Anthony Nwakaeme ile dün bir süre görüştü. Karaman'ın oyuncusunun son durumu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.