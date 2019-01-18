Berkay: Çok heyecanlandım

Ünal Karaman'ın Balıkesirspor maçında forma verdiği Berkay Sefa Kara büyük heyecan yaşadığını söyledi. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, "Benim için çok özel bir geceydi. Yaşadığım gurur ve heyecanı anlatmam mümkün değil. İnşallah hocam ileriki maçlarda da görev verirse bunu aşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.



OFSPOR'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Bordo-mavili yönetim, Ofspor'dan sezon başında transfer ettikleri Ali Osman Karnapoğlu ve Berkay Sefa Kara için Karadeniz ekibine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından, iki oyuncunun takıma kazandırılmasındaki yardımları nedeniyle Ofspor'a teşekkür edildi.