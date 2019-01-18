Berkay: Çok heyecanlandım
Ünal Karaman'ın Balıkesirspor maçında forma verdiği Berkay Sefa Kara büyük heyecan yaşadığını söyledi.
Ünal Karaman'ın Balıkesirspor maçında forma verdiği Berkay Sefa Kara büyük heyecan yaşadığını söyledi. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, "Benim için çok özel bir geceydi. Yaşadığım gurur ve heyecanı anlatmam mümkün değil. İnşallah hocam ileriki maçlarda da görev verirse bunu aşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.
OFSPOR'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Bordo-mavili yönetim, Ofspor'dan sezon başında transfer ettikleri Ali Osman Karnapoğlu ve Berkay Sefa Kara için Karadeniz ekibine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından, iki oyuncunun takıma kazandırılmasındaki yardımları nedeniyle Ofspor'a teşekkür edildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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