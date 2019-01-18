Berkay: Çok heyecanlandım – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Berkay: Çok heyecanlandım

Berkay: Çok heyecanlandım

'ın maçında forma verdiği büyük heyecan yaşadığını söyledi.

'ın maçında forma verdiği büyük heyecan yaşadığını söyledi. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, "Benim için çok özel bir geceydi. Yaşadığım gurur ve heyecanı anlatmam mümkün değil. İnşallah hocam ileriki maçlarda da görev verirse bunu aşacağımı düşünüyorum" diye konuştu.

OFSPOR'A ÖZEL TEŞEKKÜR
Bordo-mavili yönetim, Ofspor'dan sezon başında transfer ettikleri Ali Osman Karnapoğlu ve Berkay Sefa Kara için ekibine teşekkür etti. Sosyal medya hesabından, iki oyuncunun takıma kazandırılmasındaki yardımları nedeniyle Ofspor'a teşekkür edildi.

  1. 18.1.2019
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