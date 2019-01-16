Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor
Trabzonspor, Türkiye Kupası’nda bugün Balıkesir’i ağırlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanmak isteyen Trabzonspor, son 16 Turu ilk maçında konuk edeceği Balıkesirspor Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci yarısına Balıkesirspor sınavı ile başlayacak Karadeniz ekibinde tek hedef galibiyet. Saat 20:30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Özgür Yankaya, düdük çalacak.
KADRO SIKINTISI
Fırtına'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran bordo-mavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin milli takımında yer alması, Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin sakat olması işleri zorlaştırıyor. Teknik direktör Ünal Karaman, genç oyunculardan da yararlanacak.
TARİHTE İKİNCİ KEZ
Fırtına, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-14 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi yaklaşık 5 yıl sonra rakibini bu kez devirmek istiyor.
TEK HEDEF KAZANMAK
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçına büyük önem veriyor. 52 yaşındaki hoca, "Tek düşüncemiz kupada saygı duyduğumuz rakibimizi mağlup etmek. Başakşehir sınavıyla ilgili en ufak bir düşüncemiz yok. Bu maçtan istediğimiz sonucu aldıktan sonra önümüze bakacağız. Umarız taraftarlarımız da tribünlerde bizim yanımızda olurlar" diye konuştu.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
UĞURCAN
PEREIRA
HÜSEYİN
TOURE
NOVAK
KAMİL
HASAN
YUSUF
A. ÖMÜR
A. PARMAK
RODALLEGA
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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