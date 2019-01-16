Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor
18 Nisan 2019, Perşembe
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'un Ziraat 'ndaki rakibi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor

, ’nda bugün ’i ağırlıyor.

Ziraat 'nı bu sezon kazanmak isteyen , son 16 Turu ilk maçında konuk edeceği Baltok karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Sezonun ikinci yarısına Balıkesirspor sınavı ile başlayacak ekibinde tek hedef galibiyet. Saat 20:30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem , düdük çalacak.

KADRO SIKINTISI
Fırtına'da kadro sıkıntısı yaşanıyor. Esteban, Zeki, Mustafa, Burak, Onur ve Kucka ile yollarını ayıran bordo-mavililerde, kadro dışı bırakılan Olcay'ın yanı sıra Amiri ile Hosseini'nin ülkelerinin milli takımında yer alması, Sosa, Onazi ve Nwakaeme'nin sakat olması işleri zorlaştırıyor. , genç oyunculardan da yararlanacak.

TARİHTE İKİNCİ KEZ
Fırtına, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-14 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi yaklaşık 5 yıl sonra rakibini bu kez devirmek istiyor.

TEK HEDEF KAZANMAK
Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor maçına büyük önem veriyor. 52 yaşındaki hoca, "Tek düşüncemiz kupada saygı duyduğumuz rakibimizi mağlup etmek. sınavıyla ilgili en ufak bir düşüncemiz yok. Bu maçtan istediğimiz sonucu aldıktan sonra önümüze bakacağız. Umarız taraftarlarımız da tribünlerde bizim yanımızda olurlar" diye konuştu.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
UĞURCAN
PEREIRA
HÜSEYİN
TOURE
NOVAK
KAMİL
HASAN
YUSUF
A. ÖMÜR
A. PARMAK
RODALLEGA

  1. 16.1.2019
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