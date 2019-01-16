Bir şok da Asya’dan

Karadeniz ekibinin Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu. D Grubu'nda iki maçı da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, bugün Irak ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen İran'ın turnuvanın bir üst turunda da yoluna devam etmesi durumunda Hosseini ile Amiri'nin dönüşü şubatı bulabilir.