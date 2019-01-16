Bir şok da Asya’dan – Fotomaç – 16 Ocak 2019
18 Nisan 2019, Perşembe
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Bir şok da Asya’dan

Bir şok da Asya’dan

ekibinin 'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu.

ekibinin 'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu. D Grubu'nda iki maçı da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, bugün ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen İran'ın turnuvanın bir üst turunda da yoluna devam etmesi durumunda Hosseini ile Amiri'nin dönüşü şubatı bulabilir.

  1. 16.1.2019
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