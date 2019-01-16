Bir şok da Asya’dan
Karadeniz ekibinin Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu.
Karadeniz ekibinin Asya Kupası'nda mücadele eden futbolcuları Hosseini ile Amiri'nin, İran Milli Takımı ile bir üst tura çıkmaları planları bozdu. D Grubu'nda iki maçı da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İran, bugün Irak ile karşılaşacak. Gruptan çıkmayı garantileyen İran'ın turnuvanın bir üst turunda da yoluna devam etmesi durumunda Hosseini ile Amiri'nin dönüşü şubatı bulabilir.
- 16.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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