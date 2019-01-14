Olcay ve Kucka için geri sayım

Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek ve uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor'un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.