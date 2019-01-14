Olcay ve Kucka için geri sayım – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
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Olcay ve için geri sayım

Olcay ve Kucka için geri sayım

'nın A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan , hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

'nın A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan , hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen ile de yeniden bir araya gelecek ve uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor'un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.

  1. 14.1.2019
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