Olcay ve Kucka için geri sayım
Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
Kucka'nın İtalya Serie A ekibi Parma'ya transferi konusunda el sıkışan Trabzonspor, hafta içerisinde bu transferi de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Yönetim ayrıca kadroda düşünülmeyen Olcay Şahan ile de yeniden bir araya gelecek ve uzlaşmaya çalışacak. Trabzonspor'un bu hafta içerisinde Olcay ile de yollarını ayırması bekleniyor.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Olcay ve Kucka için geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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