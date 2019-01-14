Karar bu hafta – Fotomaç – 14 Ocak 2019
14 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Karar bu hafta

Karar bu hafta

denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi.

denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi. Bu oyuncalar arasında Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yer alması beklenirken, 1461 Trabzon'dan gelen Yunus, yasağı kalkmazsa alınamayacak.

MİNİ BİR ZİRVE
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve bir araya geldi. Alp ve Karaman, takımın son durumu, transfer yasağı hakkında görüşürken, genç oyuncuların performansı da masaya yatırıldı. Zirvede Karaman'ın, verimli bir kamp dönemini geçirdiklerini, yaşanan sakatlıklarının kendileri için en büyük olumsuzluk olduğunu söylediği öğrenildi.

  1. 14.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karar bu hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN