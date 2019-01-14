Karar bu hafta
Antalya kampında denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi.
Antalya kampında denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi. Bu oyuncalar arasında Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yer alması beklenirken, 1461 Trabzon'dan gelen Yunus, transfer yasağı kalkmazsa alınamayacak.
MİNİ BİR ZİRVE
Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Ünal Karaman bir araya geldi. Alp ve Karaman, takımın son durumu, transfer yasağı hakkında görüşürken, genç oyuncuların performansı da masaya yatırıldı. Zirvede Karaman'ın, verimli bir kamp dönemini geçirdiklerini, yaşanan sakatlıklarının kendileri için en büyük olumsuzluk olduğunu söylediği öğrenildi.
- 14.1.2019
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Karar bu hafta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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