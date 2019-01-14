Antalya kampında denenen 10 genç hakkındaki karar bu hafta verilecek. Karaman'ın 4 genç ismin A takımda kalması yönünde karar verdiği belirtildi. Bu oyuncalar arasında Yunus Emre Çakır, Berkay Sefa Kara ve Koray Kılınç'ın yer alması beklenirken, 1461 Trabzon'dan gelen Yunus, transfer yasağı kalkmazsa alınamayacak.



MİNİ BİR ZİRVE

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve Ünal Karaman bir araya geldi. Alp ve Karaman, takımın son durumu, transfer yasağı hakkında görüşürken, genç oyuncuların performansı da masaya yatırıldı. Zirvede Karaman'ın, verimli bir kamp dönemini geçirdiklerini, yaşanan sakatlıklarının kendileri için en büyük olumsuzluk olduğunu söylediği öğrenildi.