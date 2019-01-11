Kucka için resmi teklif yok

Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Parma'dan Juraj Kucka için kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi. Doğan, "Parma'nın bize resmi olarak bildirdiği bir şey yok. Bu işte bir menajerin lafı ile değil, kulüp resmi olarak teklifi gönderir, biz de değerlendiririz" açıklamasını yaptı.



OLCAY'A KAPI KAPALI

Ertuğrul Doğan, Antalya kampına götürülmeyen Olcay Şahan'ı kadroda düşünmediklerini de söyledi: "Teknik kadro, Olcay'ı düşünmüyor. Biz de menajeriyle görüşüyoruz. Onu da önümüzdeki hafta bir şekilde çözmeye çalışacağız." Olcay, Trabzonspor'dan ayrılmayacağını açıklamıştı.