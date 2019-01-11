Kucka için resmi teklif yok – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Kucka için resmi teklif yok

Kucka için resmi teklif yok

Başkan yardımcısı , 'dan için kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.

Başkan yardımcısı , 'dan için kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi. Doğan, "Parma'nın bize resmi olarak bildirdiği bir şey yok. Bu işte bir menajerin lafı ile değil, kulüp resmi olarak teklifi gönderir, biz de değerlendiririz" açıklamasını yaptı.

OLCAY'A KAPI KAPALI
Ertuğrul Doğan, kampına götürülmeyen 'ı kadroda düşünmediklerini de söyledi: "Teknik kadro, Olcay'ı düşünmüyor. Biz de menajeriyle görüşüyoruz. Onu da önümüzdeki hafta bir şekilde çözmeye çalışacağız." Olcay, 'dan ayrılmayacağını açıklamıştı.

  1. 11.1.2019
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