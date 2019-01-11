Kucka için resmi teklif yok
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Parma'dan Juraj Kucka için kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi.
Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Parma'dan Juraj Kucka için kulübe gelen resmi bir teklif olmadığını söyledi. Doğan, "Parma'nın bize resmi olarak bildirdiği bir şey yok. Bu işte bir menajerin lafı ile değil, kulüp resmi olarak teklifi gönderir, biz de değerlendiririz" açıklamasını yaptı.
OLCAY'A KAPI KAPALI
Ertuğrul Doğan, Antalya kampına götürülmeyen Olcay Şahan'ı kadroda düşünmediklerini de söyledi: "Teknik kadro, Olcay'ı düşünmüyor. Biz de menajeriyle görüşüyoruz. Onu da önümüzdeki hafta bir şekilde çözmeye çalışacağız." Olcay, Trabzonspor'dan ayrılmayacağını açıklamıştı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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