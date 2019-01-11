Ekuban bizim!
Caleb Ekuban'la ilgili yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'dan garanti geldi.
Caleb Ekuban'la ilgili yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'dan garanti geldi. Bayraktar, "Ekuban'ın satın alma opsiyonu bizde. Bir sıkıntı yok. Zamanı geldiğinde gereken yapılır" dedi. Leeds'ten kiralanan Ganalı golcü, ADO Den Haag ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.
- 11.1.2019
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
Toplam 4
Yorum
motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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