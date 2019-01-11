Ekuban bizim!

Caleb Ekuban'la ilgili yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'dan garanti geldi. Bayraktar, "Ekuban'ın satın alma opsiyonu bizde. Bir sıkıntı yok. Zamanı geldiğinde gereken yapılır" dedi. Leeds'ten kiralanan Ganalı golcü, ADO Den Haag ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.