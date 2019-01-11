Ekuban bizim! – Fotomaç – 11 Ocak 2019
11 Ocak 2019, Cuma
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Ekuban bizim!

Ekuban bizim!

'la ilgili yönetim kurulu üyesi 'dan garanti geldi.

'la ilgili yönetim kurulu üyesi 'dan garanti geldi. Bayraktar, "Ekuban'ın satın alma opsiyonu bizde. Bir sıkıntı yok. Zamanı geldiğinde gereken yapılır" dedi. Leeds'ten kiralanan Ganalı golcü, ADO Den Haag ile oynanan hazırlık maçında da 2 gol, 1 asistle yıldızlaşmıştı.

  1. 11.1.2019
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