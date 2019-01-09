"Futbolu bıraktım" – Fotomaç – 09 Ocak 2019
09 Ocak 2019, Çarşamba
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"Futbolu bıraktım"

"Futbolu bıraktım"

ekibi ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayıran , "Yakışanı yaptım" dedi.

ekibi ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayıran , "Yakışanı yaptım" dedi. Tecrübeli eldiven, "Eğer ben paracı olsam serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. 'a yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Takım zarar görmesin diye her şeyi sineye çektim. Dozer Cemil'in yolundan gidiyorum ve futbolu bırakıyorum. Başka takımda oynamam" dedi.

42 MİLYONLUK TASARRUF
kriterleri nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden kurtulmaya çalışan Trabzonspor, önemli bir revizyona gitti. (Yıllık 26 milyon 600 bin TL), Onur (Yıllık 13 milyon 700 bin TL) ve (Yıllık 1 milyon 350 bin TL) ile yollarını ayıran Trabzonspor, 42 milyon TL'lik bir tasarruf yaptı. Böylelikle oyuncu giderlerini 19 milyon euro'dan 12 milyon seviyesine çeken yönetim, rahat bir nefes alsa da Burak'a 10 milyon 600 bin TL, Onur'a ise 18 milyon 600 bin TL'yi taksitler halinde fesih bedeli ödeyecek.

  1. 9.1.2019
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