"Futbolu bıraktım"

Karadeniz ekibi ile sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayıran Onur Kıvrak, "Yakışanı yaptım" dedi. Tecrübeli eldiven, "Eğer ben paracı olsam serbest kalacaktım. Paramı da çatır çatır alacaktım. Trabzonspor'a transfer yasağı gelecek, belki de 2 yıl transfer yapamayacaktı. Takım zarar görmesin diye her şeyi sineye çektim. Dozer Cemil'in yolundan gidiyorum ve futbolu bırakıyorum. Başka takımda oynamam" dedi.



42 MİLYONLUK TASARRUF

Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden kurtulmaya çalışan Trabzonspor, önemli bir revizyona gitti. Burak Yılmaz (Yıllık 26 milyon 600 bin TL), Onur (Yıllık 13 milyon 700 bin TL) ve Mustafa Akbaş (Yıllık 1 milyon 350 bin TL) ile yollarını ayıran Trabzonspor, 42 milyon TL'lik bir tasarruf yaptı. Böylelikle oyuncu giderlerini 19 milyon euro'dan 12 milyon seviyesine çeken yönetim, rahat bir nefes alsa da Burak'a 10 milyon 600 bin TL, Onur'a ise 18 milyon 600 bin TL'yi taksitler halinde fesih bedeli ödeyecek.