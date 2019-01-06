Yeniden Savic!
FIFA’ya giden Milan dosyasını çözen yönetim. bir kez daha 28 yaşındaki savunmacının peşine düştü. Bordo-mavili kulüp, Savic’in haricinde bir de ön libero almayı planlıyor.
Trabzonspor yönetiminin transferde eli kolu bağlıydı. Juraj Kucka ve Jose Sosa için Milan'a yapılan ödemenin ardından transfer tahtası açıldı, bordo-mavili kulüp bir süredir görüştüğü isimlerle temasları artırdı. Nokta atışı transfer yapmak isteyen Karadeniz Fırtınası, bir stoper ve bir ön liberoyu ön plana aldı. Savunma için düşünülen isim Vujadin Savic. Trabzonspor, 28 yaşındaki stoper için kulübü Kızılyıldız'a 500 bin euro'luk bir teklif sunmuştu. Sırp ekibi ise kapıyı 1 milyon euro'dan açmıştı. Görüşmeler devam ediyor.
ZAFER İÇİN ÖN LİBERO ŞART
Bordo-mavililer, ilk yarının son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Ogenyi Onazi'yi kaybetmişti. Aşil tendonu kopan Nijeryalı futbolcu sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman çözümü önce takım içinde ve altyapı da arasa da kritik pozisyon için transfer yapılması gerektiğini söyledi. Karaman'ın isteği üzerine hareket geçen bordo-mavili yönetim de scoutlarla titiz bir çalışmanın içerisine girdi. Trabzonspor, hem bütçesini sarsmayacak hem de Onazi'yi aratmayacak bir ön libero istiyor. Şampiyonluk için şart görülüyor.
PARAYI YATIRDI TAHTAYI AÇTIRDI
İtalyan devi Milan; Juraj Kucka ve Jose Sosa transferlerinin taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Transfer tahtası kapanmıştı. Bordomavili yönetim, 2 milyon 140 bin euro'yu yatırarak transfer tahtasını açtırdı. Milan'a yapılan ödemeyle tahtayı açtıran yönetim, transferde daha rahat hareket edecek. Milan'a Sosa ve Kucka transferlerinden kaynaklanan 9 milyon 750 bin euro'luk borcun 3 milyon 850 bin euro'luk kısmını ödenmiş oldu. Milan'ın kasasına 5 milyon 950 euro daha yatıracak. İtalyan devi, bir sonraki ödemenin Mart başına kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.
BİR FUTBOL KULÜBÜNDE
Transferin devamlı gündemde tutulduğu bir futbol kulübünde huzur da uyum da başarı da da hiçbir zaman istenilen düzeyde olmaz. Geleceğinden ve yerinden emin olmayan oyuncuların bu konularla devamlı meşgul edilmeleri onların saha içi performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Trabzonspor en kısa zamanda transfer konusunu gündeminden düşürmelidir. "Elimdeki oyuncu kadrosunun randımanını nasıl yükseltirim?" sorusunu gündemine taşımalıdır. Yapılacak ara hazırlık çalışmalar ile de bu oyuncuların veriminin yükseltilmesi, Tabzonspor'a yeni transferler kazandırılması anlamına gelir. Bunlar mutlaka yapılmalı. Aksi halde yine bol hüzünlü, bol hayal kırıklığı olan günler geçirebiliriz. (mini yorum Necmi PEREKLİ)
ZAFER İÇİN ÖN LİBERO ŞART
Bordo-mavililer, ilk yarının son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında Ogenyi Onazi'yi kaybetmişti. Aşil tendonu kopan Nijeryalı futbolcu sezonu kapatmıştı. Teknik direktör Ünal Karaman çözümü önce takım içinde ve altyapı da arasa da kritik pozisyon için transfer yapılması gerektiğini söyledi. Karaman'ın isteği üzerine hareket geçen bordo-mavili yönetim de scoutlarla titiz bir çalışmanın içerisine girdi. Trabzonspor, hem bütçesini sarsmayacak hem de Onazi'yi aratmayacak bir ön libero istiyor. Şampiyonluk için şart görülüyor.
PARAYI YATIRDI TAHTAYI AÇTIRDI
İtalyan devi Milan; Juraj Kucka ve Jose Sosa transferlerinin taksitlerinin ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etmişti. Transfer tahtası kapanmıştı. Bordomavili yönetim, 2 milyon 140 bin euro'yu yatırarak transfer tahtasını açtırdı. Milan'a yapılan ödemeyle tahtayı açtıran yönetim, transferde daha rahat hareket edecek. Milan'a Sosa ve Kucka transferlerinden kaynaklanan 9 milyon 750 bin euro'luk borcun 3 milyon 850 bin euro'luk kısmını ödenmiş oldu. Milan'ın kasasına 5 milyon 950 euro daha yatıracak. İtalyan devi, bir sonraki ödemenin Mart başına kadar yapılması gerektiğini hatırlattı.
BİR FUTBOL KULÜBÜNDE
Transferin devamlı gündemde tutulduğu bir futbol kulübünde huzur da uyum da başarı da da hiçbir zaman istenilen düzeyde olmaz. Geleceğinden ve yerinden emin olmayan oyuncuların bu konularla devamlı meşgul edilmeleri onların saha içi performansını olumsuz yönde etkileyecektir. Trabzonspor en kısa zamanda transfer konusunu gündeminden düşürmelidir. "Elimdeki oyuncu kadrosunun randımanını nasıl yükseltirim?" sorusunu gündemine taşımalıdır. Yapılacak ara hazırlık çalışmalar ile de bu oyuncuların veriminin yükseltilmesi, Tabzonspor'a yeni transferler kazandırılması anlamına gelir. Bunlar mutlaka yapılmalı. Aksi halde yine bol hüzünlü, bol hayal kırıklığı olan günler geçirebiliriz. (mini yorum Necmi PEREKLİ)
- 6.1.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Beşiktaş Rize'ye Quaresma'sız gitti
Toplam 1
Yorum
mıstık nazardegdi bari gs maçına yetişse
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'Galatasaraylılar beni bilir'
Toplam 1
Yorum
TAM GÜVEN GS DA SEN VARSAN SORUN YOK. GERİSİ SADECE TEFERRUAT. SANA GÜVEN TAM İMPARATOR
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‘Hayallerim gerçek oldu’
Toplam 2
Yorum
Karalastikli Daha dur delikanlı yav
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