Süper Lig’e övgü

Hosseini, İran Milli Takım kampında takım kampında Türkiye'yi övdü. 22 yaşındaki stoper, "İlk maçımda Süper Lig'in bu kadar güçlü ve fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm ve şaşırdım. Çok kaliteli bir lig. Birçok dünya yıldızı ile beraber top koşturuyorsunuz. Pepe bunlardan biriydi. Dünya Kupası'nda final oynayan Vida, çok iyi teklifler almasına karşın Beşiktaş'tan ayrılmıyor" dedi.