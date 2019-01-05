Süper Lig’e övgü – Fotomaç – 05 Ocak 2019
07 Nisan 2019, Pazar
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’e övgü

Süper Lig’e övgü

Hosseini, Takım kampında takım kampında 'yi övdü.

Hosseini, Takım kampında takım kampında 'yi övdü. 22 yaşındaki stoper, "İlk maçımda 'in bu kadar güçlü ve fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm ve şaşırdım. Çok kaliteli bir lig. Birçok dünya yıldızı ile beraber top koşturuyorsunuz. bunlardan biriydi. 'nda final oynayan Vida, çok iyi teklifler almasına karşın 'tan ayrılmıyor" dedi.

  1. 5.1.2019
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