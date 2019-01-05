Süper Lig’e övgü
Hosseini, İran Milli Takım kampında takım kampında Türkiye'yi övdü.
Hosseini, İran Milli Takım kampında takım kampında Türkiye'yi övdü. 22 yaşındaki stoper, "İlk maçımda Süper Lig'in bu kadar güçlü ve fiziğe dayalı bir lig olduğunu gördüm ve şaşırdım. Çok kaliteli bir lig. Birçok dünya yıldızı ile beraber top koşturuyorsunuz. Pepe bunlardan biriydi. Dünya Kupası'nda final oynayan Vida, çok iyi teklifler almasına karşın Beşiktaş'tan ayrılmıyor" dedi.
- 5.1.2019
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Mahkemeden Galatasaray'a iyi haber! Tedbir...
Toplam 1
Yorum
aslan hak yerini er yada geç bulur konge üyeleri haksızlık yapmışlardı yönetime arada avantacılar olmayınca bu karar cıkmıştı adalet mülkün temeli
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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Malatya’dan Aslan’a gözdağı
Toplam 2
Yorum
FUTBOLA HAYIR GELMEZ MALATYA DAN DEĞİL, MALATYA NIN KULİSTÇİ ARKADAŞLARINDAN GÖZ DAĞI VERİLMEYE ÇALIŞILIYOR GS YA. BU DA MAÇTA NET GÖRÜNDÜ. MALATYA BAŞKANINDAN
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