Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
03 Ocak 2019, Perşembe
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resmen 'ta! İşte ilk sözleri

Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri

, 'ın transferi için ile görüşmelere başladığını 'a bildirdi. Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.

Bordo-mavililerin 'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Burak Yılmaz bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"Benim yeniden forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Beşiktaş da hesabından ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

  1. 4.1.2019 00:38
  2. Güncelleme: 4.1.2019 01:08
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