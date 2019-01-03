Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi.
Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur."
Burak Yılmaz bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.
"Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."
Beşiktaş da sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
- 4.1.2019 00:38
- Güncelleme: 4.1.2019 01:08
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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