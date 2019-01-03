Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın Beşiktaş A.Ş.'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

Burak Yılmaz bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

"Benim yeniden Beşiktaş forması giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ederim. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Beşiktaş da sosyal medya hesabından Burak Yılmaz ile görüşmelere başlandığını duyurdu.