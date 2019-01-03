‘Hayatımın en doğru işi’
Fırtına'nın sezon başında Leeds United'tan kiraladığı Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.
3 TALİBİ VAR
Olcay Şahan, bordo-mavili kulüpte kalmak istese de bu pek mümkün görünmüyor. Süper Lig kulüpleri Kayserispor, Bursaspor ve Göztepe 31 yaşındaki tecrübeli ismin peşinde. Menajeri görüşmeleri sürdürüyor.
'HOSSEİNİ'Yİ İYİ İZLEYİN'
Asya Kupası yaklaşırken turnuvanın favorileri arasında Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin forma giydiği İran da gösteriliyor. Fox Sports Asia turnuva öncesi, Trabzonspor'un stoperi Hosseini'yi övdü. Haberde "Dünya Kupası'nda kalitesini gösterdi. Zaten hemen ardından Trabzonspor'a tranfser oldu. Onu iyi izleyin" denildi.
- 3.1.2019
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Jusuf Nurkic'den eşine zor rastlanan istatistik
Toplam 1
Yorum
Enda Tek başına bi takım :)
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2018'de Trabzonspor'da neler oldu?
Toplam 1
Yorum
Alper ALPAGUT Türkiye Süper Ligi 2018-19 sezonu sonunda EFSANE TRABZONSPOR(O:17 G:8 B:5 M:4 P:29)'un ŞAMPİYON olacağına inanıyorum. Sevgi ve Saygılarımla.
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Çaykur Rizespor'da transfer hareketliliği başladı
Toplam 1
Yorum
BAŞARI BU BAŞARISIZLIK SANA YAKIŞMIYOR OKAN IM. GERİ DEĞİL İLERİ ŞART. GS HOCALIĞI SENİ BEKLİYOR. SENİN OLDUĞUN YERDE BAŞARI OLMALI OKAN HOCAM
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