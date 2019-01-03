‘Hayatımın en doğru işi’
03 Ocak 2019, Perşembe
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en doğru işi’

‘Hayatımın en doğru işi’

Fırtına'nın sezon başında Leeds United'tan kiraladığı Caleb Ekuban, performansı ve uyumuyla kısa sürede camianın gözdelerinden oldu.

Ganalı oyuncu "Hayatımda verdiğim en doğru karar. Burada kendimi bana hep çok değerli hissettirdiler. Kiralık olarak 'dayım ancak kulüp beni tutmak istiyor. Ben de kariyerime burada devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

3 TALİBİ VAR
, bordo-mavili kulüpte kalmak istese de bu pek mümkün görünmüyor. kulüpleri , ve 31 yaşındaki tecrübeli ismin peşinde. Menajeri görüşmeleri sürdürüyor.

'HOSSEİNİ'Yİ İYİ İZLEYİN'
Asya Kupası yaklaşırken turnuvanın favorileri arasında Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin forma giydiği da gösteriliyor. Fox Sports Asia turnuva öncesi, Trabzonspor'un stoperi Hosseini'yi övdü. Haberde "'nda kalitesini gösterdi. Zaten hemen ardından Trabzonspor'a tranfser oldu. Onu iyi izleyin" denildi.
  1. 3.1.2019
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