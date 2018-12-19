Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4'üncülüğe yükselen Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası sınavını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. 5'inci tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 2'nci Lig ekibi Sivas Bld ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanşta bugün rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.



HEDEF 9. KUPA



Zıraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan katılan Trabzonspor, 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. En son 2009- 2010 sezonunda Şanlıurfa'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordomavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına çıktığı finallerde, ikişer kez Beşiktaş ve G.Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi geçerek kupaya 8 kez ulaşmıştı.



KALECi ESTEBAN GiTTi



Bordo-mavililer, kaleci Esteban'ın sözleşmesini feshetti. Alacaklarını nedeniyle kulübü FIFA'ya şekiyet eden Kosta Rikalı eldivene, alacaklarına karşılık bonservisi verildi. 2015'te 550 bin euro'ya alınan tecrübeli file bekçisinin geçen yıl sözleşmesi 2 yıl uzatılmış, ücreti 700 bin euro'ya çıkarılmıştı. Esteban, 36 kez forma giydi.