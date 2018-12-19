Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
19 Aralık 2018, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da hedef 9. kupa!

Trabzonspor'da hedef 9. kupa!

Deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Bld ile 2-2 berabere kalan Fırtına, bugün rövanşı kazanarak kupada adını son 16’ya yazdırmayı istiyor.

'de yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4'üncülüğe yükselen , derbisinin ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası sınavını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. 5'inci tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 2'nci Lig ekibi Sivas Bld ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanşta bugün rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30'da Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.

HEDEF 9. KUPA

Zıraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan katılan Trabzonspor, 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. En son 2009- 2010 sezonunda Şanlıurfa'da 'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordomavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına çıktığı finallerde, ikişer kez Beşiktaş ve G.Birliği, birer kez de , , Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi geçerek kupaya 8 kez ulaşmıştı.

KALECi ESTEBAN GiTTi

Bordo-mavililer, kaleci Esteban'ın sözleşmesini feshetti. Alacaklarını nedeniyle kulübü FIFA'ya şekiyet eden Kosta Rikalı eldivene, alacaklarına karşılık bonservisi verildi. 2015'te 550 bin euro'ya alınan tecrübeli file bekçisinin geçen yıl sözleşmesi 2 yıl uzatılmış, ücreti 700 bin euro'ya çıkarılmıştı. Esteban, 36 kez forma giydi.

  1. 19.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da hedef 9. kupa! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN