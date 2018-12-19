Trabzonspor'da hedef 9. kupa!
Deplasmanda 2’nci Lig ekibi Sivas Bld ile 2-2 berabere kalan Fırtına, bugün rövanşı kazanarak kupada adını son 16’ya yazdırmayı istiyor.
Spor Toto Süper Lig'de yakaladığı 4 maçlık puan serisiyle 4'üncülüğe yükselen Trabzonspor, Beşiktaş derbisinin ardından çıkacağı Ziraat Türkiye Kupası sınavını kazanarak yoluna devam etmek istiyor. 5'inci tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 2'nci Lig ekibi Sivas Bld ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, rövanşta bugün rakibini evinde konuk edecek. Saat 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak.
HEDEF 9. KUPA
Zıraat Türkiye Kupası'na 4. Tur'dan katılan Trabzonspor, 2. Lig ekibi Bugsaşspor'u 2-0'la geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı. En son 2009- 2010 sezonunda Şanlıurfa'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kupayı kazanan bordomavililer, 8 sezon aradan sonra kupayı elde etmeye çalışacak. Fırtına çıktığı finallerde, ikişer kez Beşiktaş ve G.Birliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe'yi geçerek kupaya 8 kez ulaşmıştı.
KALECi ESTEBAN GiTTi
Bordo-mavililer, kaleci Esteban'ın sözleşmesini feshetti. Alacaklarını nedeniyle kulübü FIFA'ya şekiyet eden Kosta Rikalı eldivene, alacaklarına karşılık bonservisi verildi. 2015'te 550 bin euro'ya alınan tecrübeli file bekçisinin geçen yıl sözleşmesi 2 yıl uzatılmış, ücreti 700 bin euro'ya çıkarılmıştı. Esteban, 36 kez forma giydi.
- 19.12.2018
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
ertan Dikkat etmek gerek Cavcav sezonunda Gençler küme düştü , Lefter sezonunda neden Fener olmasın
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Ali Koç'tan şok açıklama: "Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz"
Toplam 2
Yorum
Murat Zaten ne zman avrupada oldunuz ki :)
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Ekici penaltı bekledi hakem VAR’a bile gitmedi
Toplam 2
Yorum
karado aldatma olsa 1.pozisyonda atardı kendini.devam edince 2.pozisyonda darbeli geldi kim olsa yıkılır.
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