Fırtına İstanbul'da!
Ligde 33 hafta sonra 3 maç üst üste kazanan bordo-mavili takım, seriye Kartal’ı da ekleyip zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor.
MORALLER YÜKSEK
Genel sekreter Ömer Sağıroğlu takımda morallerin yüksek olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçı hazırlıkları çok keyifli geçti. Sakatlarımız da çok şükür iyileşti. Abdülkadir bir aksilik olmazsa oynayacak. Aynı oyun tempomuzu Beşiktaş'a karşı da koruyabilirsek İstanbul'dan da 3 puanla döneriz diye düşünüyorum" dedi. Trabzonspor'un sahaya kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, ön liberoda Onazi, Sosa, kanatlarda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, forvet arkasında Yusuf Yazıcı ve ileri uçta Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
DEPLASMANDA DAHA İYİ
Trabzonspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 14 derbide sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu periyodun 5'inde Beşiktaş'ı yenerken, 5'inde berabere kaldı, 4 kez ise sahadan puansız ayrıldı.
PEREiRA SINIRDA
Fırtına'da 3 sarı kartla ceza sınırında bulunan Joao Pereira bu akşam da kart görürse ilk yarının son maçı olan Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KUCKA VE KADRO DIŞILAR YOK
Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'da sakat olan Juraj Kucka dışında eksik bulunmuyor. Burak Yılmaz ve kaleci Onur Recep Kıvrak da kadro dışı oldukları için forma giyemeyecekler.
KARAMAN, GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK
Vodafone Park'ta teknik direktörlerin de düellosu yaşanacak. Ünal Karaman, kazanırsa Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olarak Trabzonspor tarihine geçecek.
'YÖNETİM ONAYLARSA SATARIZ'
Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın adları Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile anılıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu, ocak ayındaki ara transferde resmi teklif gelirse konuyu değerlendireceklerini vurgularken, "Değerini verirler, yönetim de onaylarsa satarız" ifadesini kullandı.
MEŞALELİ KARŞILAMA
Bordo-mavili taraftarlar dün İstanbul'a gelen takımı meşale ve tezahüratlarla karşıladı. Atatürk Havaliman'ından gövde gösterisi yapan grup, başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve kaptan Jose Sosa lehine tezahüratta bulundu. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacağı otele giderek, kampa çekildi.
TARAFTARI YANINDA OLACAK
Trabzonsporlu taraftarlar, Vodafone Park'ta bu akşam da takımlarını yalnız bırakmayacak. Tribünde kendilerine ayrılan biletleri satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavililer, yapacakları tezahüratlarla 90 dakika oyunculara moral desteği sağlayacak.
KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Başkan Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçının zor ve önemli bir sınav olduğunu, kazanmak istediklerini söyledi. Havaalanında soruları yanıtlayan Ağaoğlu, "Diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa, aynı zorluk derecesinde olan bir maç... Ancak her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir karşılaşma olur. İyi futbol olur, hani skordan zevk alamayanlar, en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz." dedi. Ağaoğlu, skor tahmini ise yapmayacağını belirtti.
BİR FARKI YOK
Ünal Karaman, Beşiktaş derbisinin diğer maçlardan farkı olmadığını, yine 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Aynı şekilde hazırlandık. İyi oynayıp, takım halinde mücadele ederek 3 puanla dönmek istiyoruz. Oyuncularıma inanıyorum" diye konuştu.
- 16.12.2018
-
Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
-
Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
-
MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
Fırtına İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.