Fırtına İstanbul'da!
18 Mart 2019, Pazartesi
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Fırtına İstanbul'da!

Fırtına İstanbul'da!

Ligde 33 hafta sonra 3 maç üst üste kazanan bordo-mavili takım, seriye Kartal’ı da ekleyip zirve yürüyüşünü devam ettirmek istiyor.

'de , bu akşam 'a konuk olacak. Son dönemde çıkışa geçen bordo-mavililer, 13. haftada Fenerbahçe'yi 2-1, 14. haftada deplasmanda Kayserispor'u 2-0, 15. haftada da 'u 3-0 yenerek zirvede iddialı duruma gelmişti. Hedef Beşiktaş'ı da seriye ekleyerek yükselişi sürdürmek ve 33 hafta sonra elde edilen 3 maçlık galibiyet serisini 4'e yükseltmek. Karadeniz ekibi, en son geçen sezon ligin 12. ve 16. haftaları arasında 5 maç ardı ardına kazanma başarısı göstermişti.

MORALLER YÜKSEK

Genel sekreter Ömer Sağıroğlu takımda morallerin yüksek olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçı hazırlıkları çok keyifli geçti. Sakatlarımız da çok şükür iyileşti. Abdülkadir bir aksilik olmazsa oynayacak. Aynı oyun tempomuzu Beşiktaş'a karşı da koruyabilirsek İstanbul'dan da 3 puanla döneriz diye düşünüyorum" dedi. Trabzonspor'un sahaya kalede Uğurcan, savunmada Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, ön liberoda Onazi, Sosa, kanatlarda Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, forvet arkasında Yusuf Yazıcı ve ileri uçta Hugo Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.

DEPLASMANDA DAHA İYİ

Trabzonspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 14 derbide sadece 4 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, söz konusu periyodun 5'inde Beşiktaş'ı yenerken, 5'inde berabere kaldı, 4 kez ise sahadan puansız ayrıldı.

PEREiRA SINIRDA

Fırtına'da 3 sarı kartla ceza sınırında bulunan Joao Pereira bu akşam da kart görürse ilk yarının son maçı olan karşılaşmasında forma giyemeyecek.

KUCKA VE KADRO DIŞILAR YOK

Zorlu mücadele öncesi Trabzonspor'da sakat olan Juraj Kucka dışında eksik bulunmuyor. ve kaleci da kadro dışı oldukları için forma giyemeyecekler.

KARAMAN, GÜNEŞ'İ YAKALAYACAK

Vodafone Park'ta teknik direktörlerin de düellosu yaşanacak. , kazanırsa 'in görev yaptığı 2010-11 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısı gösteren çalıştırıcı olarak Trabzonspor tarihine geçecek.

'YÖNETİM ONAYLARSA SATARIZ'

Kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve 'ın adları Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe ile anılıyor. Başkan , ocak ayındaki ara transferde resmi teklif gelirse konuyu değerlendireceklerini vurgularken, "Değerini verirler, yönetim de onaylarsa satarız" ifadesini kullandı.

MEŞALELİ KARŞILAMA

Bordo-mavili taraftarlar dün İstanbul'a gelen takımı meşale ve tezahüratlarla karşıladı. 'ından gövde gösterisi yapan grup, başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve kaptan lehine tezahüratta bulundu. Oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak konaklayacağı otele giderek, kampa çekildi.

TARAFTARI YANINDA OLACAK

Trabzonsporlu taraftarlar, Vodafone Park'ta bu akşam da takımlarını yalnız bırakmayacak. Tribünde kendilerine ayrılan biletleri satışa çıkar çıkmaz tüketen bordo-mavililer, yapacakları tezahüratlarla 90 dakika oyunculara moral desteği sağlayacak.

KAZANMAK ZORUNDAYIZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş maçının zor ve önemli bir sınav olduğunu, kazanmak istediklerini söyledi. Havaalanında soruları yanıtlayan Ağaoğlu, "Diğer maçlar nasıl önem arz ediyorsa, aynı zorluk derecesinde olan bir maç... Ancak her şeye rağmen almak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah sporun ruhuna, futbolun güzelliğine yakışır bir karşılaşma olur. İyi futbol olur, hani skordan zevk alamayanlar, en azından seyrettikleri futboldan zevk alırlar. Kazanan da inşallah biz oluruz." dedi. Ağaoğlu, skor tahmini ise yapmayacağını belirtti.

BİR FARKI YOK

Ünal Karaman, Beşiktaş derbisinin diğer maçlardan farkı olmadığını, yine 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, "Aynı şekilde hazırlandık. İyi oynayıp, takım halinde mücadele ederek 3 puanla dönmek istiyoruz. Oyuncularıma inanıyorum" diye konuştu.
  1. 16.12.2018
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