Trabzonspor taktik çalıştı
13 Aralık 2018, Perşembe
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taktik çalıştı

<a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> taktik çalıştı

, ’in 16’ncı haftasında pazar günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Juraj Kucka da düz koşu yaparak çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarına devam edecek.

  1. 13.12.2018 14:02
  2. Güncelleme: 13.12.2018 14:36
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