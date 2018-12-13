Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 16’ncı haftasında pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Uzun bir aranın ardından tüm oyuncuların yer aldığı antrenmanda sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan orta saha oyuncusu Juraj Kucka da düz koşu yaparak çalışmalara başladı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 13.12.2018 14:02
- Güncelleme: 13.12.2018 14:36
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Uwe Rösler: "Beşiktaş bizden daha stresli olacak"
Toplam 1
Yorum
Mustafa Olçay İlk defa bir Türk takımıyla oynayacaksın ve tarih nasıl yazılır öğreneceksin.! sonra ömrün yeterse kendi evinde uygulamaya çalışacaksın...
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 2
Yorum
Mustafa Olçay parayı aldım diyosun yani ...
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 2
Yorum
Dost Cocu dan önce Comali gitmeliydi.
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