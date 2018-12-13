Ünal Karaman Şenol Güneş'in izinde
Karaman, Trabzonspor'un Beşiktaş'ı yenmesi halinde Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyükler karşısında bordo-mavili takımda galibiyet yaşayan teknik adam olma başarısı gösterecek.
Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile göstermiş olacak.
2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.
Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.
Teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.
YAN YANADAN, KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı.
Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.
9 TEKNİK ADAM
Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı.
Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.
- 13.12.2018 11:48
- Güncelleme: 13.12.2018 11:55
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Galatasaray'da hedef Başakşehir!
Toplam 1
Yorum
bu tarihi hatayı yapmayın ozan kabak ın serbest kalma bedeli. 7,5 milyon euro diye söyleniyor.bunu kesinlikle düzeltin. yeni sözleşme ile 30mlyon a çıkardın.hata
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Ünal Karaman meydan okudu!
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU ADAMSIN ÜNAL. BU ADALETSİZ FUTBOL DÜZENİ DEĞİŞTİREBİLMEK İÇİN SENİN GİBİ MERT DOĞRU DÜRÜST İNSANLAR GEREKLİ..
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Fenerbahçe'de üç isim kadro dışı!
Toplam 2
Yorum
olaylar derken FUTBOLCULARI KADRO DIŞI BIRAKIP DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYORSUNUZ BÜTÇE AÇIĞI OLARAK GERİ DÖNÜYOR.
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