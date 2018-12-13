Ünal Karaman Şenol Güneş'in izinde
13 Aralık 2018, Perşembe
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'in izinde

Ünal Karaman Şenol Güneş'in izinde

Karaman, 'un 'ı yenmesi halinde 'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyükler karşısında bordo-mavili takımda galibiyet yaşayan teknik adam olma başarısı gösterecek.

Spor Toto 'de hafta sonu deplasmanda ile karşılaşacak , rakibi karşısından galibiyetle ayrılması halinde bordo-mavili takımda 'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra üç büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını ile göstermiş olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, 'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Ünal Karaman, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.

YAN YANADAN, KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı.

Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.

9 TEKNİK ADAM

Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı.

Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde , , , Vahid Halilhodzic, , , Sadi Tekelioğlu, ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.

  1. 13.12.2018 11:48
  2. Güncelleme: 13.12.2018 11:55
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