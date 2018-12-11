Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"
11 Aralık 2018, Salı
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'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"

Trabzonspor'da iki yıldız ihtar çekti! "Gerekeni yapacağız"

Kulübü Başkanı : "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı"

Kulübü Başkanı , kadro dışı bıraktıkları futbolcular ve 'ın alacaklarına yönelik () başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, "Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı." dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF'ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.


  1. 11.12.2018 15:17
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