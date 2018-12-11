Trabzonspor’da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti
Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz, alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.
Bordo-mavili takımda devre arası takımdan ayrılacakları konuşulan ve kadro dışı bırakılan kaleci Onur Recep Kıvrak ile forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon Euro'yu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi.
- 11.12.2018 15:07
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Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Toplam 1
Yorum
savaş Burak, fernandes ve ozan alınmasın.Brahimi alınırsa iyi olur.sağbek solbek ve 2 ortasaha adamı lazım.birde forvet alınırsa on nuara olur.
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Babel: Oynamak istiyorum
Toplam 4
Yorum
BJK'li oldu pasam baska istegin ? Zaten son zamanlarda oynadigin oyunuda gördük.. Iyiki 2 ay önce Fener'e bir gol attin !
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Rezil olduk
Toplam 4
Yorum
mustafa otobüsle gitmek zorunuza gittiyse adam gibi oynayın beyler sizin bir ayda aldığınız parayı bir işçi ömür boyu kazanamıyor. adam olun .
Trabzonspor’da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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