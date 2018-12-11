Trabzonspor’da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti
11 Aralık 2018, Salı
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’da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti

Trabzonspor’da Onur ve Burak kulübe ihtar çekti

’da bırakılan ile , alacakları nedeniyle kulübe ihtar çekti.

Bordo-mavili takımda devre arası takımdan ayrılacakları konuşulan ve bırakılan kaleci ile forvet oyuncusu 'ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon Euro'yu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

  1. 11.12.2018 15:07
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